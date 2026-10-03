Brasil golea a la India 4-0 en un partido histórico que infla las arcas de la CBF

La selección de Brasil goleó 4-0 a la India bajo un calorón insoportable de más de 34 grados centígrados (93.2 grados Fahrenheit) en un encuentro histórico celebrado en el estadio Salt Lake de Calcuta, donde todos los reflectores apuntaron al madridista Vinícius Júnior.

Mientras las arcas de la Confederación Brasileña de Fútbol se inflaban de forma espectacular con ingresos cercanos a los 4.1 millones de dólares gracias a una taquilla que lució completamente abarrotada por fanáticos locales entusiasmados.

???? BRASIL LE GANA A INDIA CON GOL DE ESTÊVÃO. pic.twitter.com/2eb5ledI2d — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2026

Sin la presencia de Raphinha en la cancha debido a unas preocupantes molestias físicas que arrastra desde el último duelo de preparación con el Barcelona, el ataque de la Canarinha quedó bajo la batuta del extremo merengue.

Aunque en realidad fueron las genialidades de Estêvão y el olfato goleador de Pedro los factores clave para destrabar el partido durante una primera mitad que dejó completamente frío y sin respuestas al combinado asiático.

O gol de Pedro! Índia 0x2 Brasil!



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Era la primera ocasión en toda la historia que ambas escuadras absolutas se veían las caras en un terreno de juego y la tremenda expectativa por ver al cuadro dirigido por el italiano Carlo Ancelotti provocó que las entradas volaran en cuestión de minutos con precios que oscilaron entre los 35 y los 500 euros, una auténtica locura económica para los aficionados locales tomando en cuenta que el salario mensual promedio en ese territorio apenas ronda la humilde cifra de los 360 euros.

A Vinícius Júnior se le vio mucho más suelto e integrado al circuito ofensivo tras sacudirse la tremenda presión que cargaba encima gracias al gol de penal anotado recientemente contra Australia, pero a pesar de mostrarse sumamente activo y participativo en los linderos del área rival, todavía se nota bastante lejos de esa versión letal y determinante que suele regalar cada fin de semana con la camiseta del Real Madrid, un bachecito que intentó disimular desbordando constantemente por las bandas.

Lo único que le faltó a Vini para redondear la tarde fue el gol antes de salir de cambio por un Samuel Lino que entró encendido para clavar un doblete en la segunda mitad, una sacudida al banquillo donde Ancelotti también aprovechó para darle juego a la promesa Endrick y hacer debutar con la absoluta al juvenil Arthur Días mientras que Estêvão celebraba en grande su titularidad mandándole un clarísimo mensaje a Xabi Alonso tras la notable falta de minutos que ha sufrido recientemente en el balompié europeo.

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