El FBI reanuda la búsqueda de un exbombero de California que habría fingido su muerte para evadir a la justicia

El FBI ha reanudado la búsqueda de un exbombero del condado de Alameda, California, quien, según los investigadores, podría haber fingido su muerte mientras enfrentaba cargos federales por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Las autoridades federales anunciaron que el exbombero podría seguir con vida, lo que motivó un nuevo llamado público para obtener información que ayude a localizarlo.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Charles Johnathen Harris en marzo de 2023 por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Las autoridades federales indicaron haber recibido información que sugería que Harris había estado subiendo el material a redes sociales mientras trabajaba en estaciones de bomberos del condado de Alameda.

En ese momento, Harris enfrentaba una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares. Sin embargo, un mes después de su acusación, se creyó que Harris se había ahogado en un accidente náutico en la bahía de Suisun.

Charles Johnathen Harris is wanted by the #FBI #SanFrancisco division for possessing child pornography. On April 4, 2023, Harris allegedly drowned in a boating accident in Suisun Bay. However, law enforcement officials believe the circumstances warrant further scrutiny,? pic.twitter.com/QCc8RXm0D4 — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) September 29, 2026

Ahora, más de tres años después, el FBI afirma que existe la posibilidad de que su ahogamiento haya sido simulado.

“Es posible que el FBI haya recibido información sobre el avistamiento del Sr. Harris; esto ocurre con frecuencia cuando alguien desea presentarse ante las autoridades”, declaró a NBC News el analista legal Steven Clark.

Clark señaló que evadir la detección a largo plazo representa un gran obstáculo. “Ahora es muy difícil pasar desapercibido”, afirmó. “Las autoridades federales buscarán señales de vida: ¿se ha comunicado con sus familiares de alguna manera?”.

Los bomberos del condado de Alameda informaron a la prensa que no tienen novedades sobre su exempleado. Si Harris sigue con vida, advirtió Clark, las consecuencias legales podrían extenderse fácilmente a otras personas.

“Cualquier persona que oculte al Sr. Harris o lo ayude de alguna manera podría enfrentar un delito federal grave con una pena de hasta cinco años de prisión”, indicó Clark.

El FBI solicita a cualquier persona que tenga información sobre Harris o su paradero que se comunique con las autoridades de inmediato.

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