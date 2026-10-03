Gignac podría tener su último baile en la Bombonera con Boca Juniors

¿André-Pierre Gignac vestido con la playera de Boca Juniors en el corto plazo? La bomba informativa explotó tras captar al veterano ariete con los colores xeneizes en un palco de la mítica Bombonera durante el cotejo ante Unión, abriendo de par en par la puerta de las especulaciones sobre el destino final de su legendaria carrera.



Su presencia en este mítico escenario desató de inmediato un tsunami de rumores sobre el destino de sus últimos e históricos remates a la portería, sobre todo por la alta cotización que tuvo en los Tigres de la UANL, donde se convirtió en el máximo artillero de uno de los seis equipos más poderosos de la Liga MX, rompiendo moldes en el mercado local y consagrando una era dorada que difícilmente se volverá a ver por canchas aztecas.

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El jugador francés presenció esta noche en La Bombonera el triunfo ante Unión junto a Juan Román Riquelme ??? pic.twitter.com/32wTig5wn7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 3, 2026



La manzana de la discordia detonó una belicosa ruptura en las altas esferas norteñas: la terca insistencia del europeo por seguir jugando dinamitó por completo su relación con Mauricio Doehner, mandamás del comité de enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva, quien de plano le cerró la puerta de la renovación sobre la cancha.

El dirigente consideró que el ciclo del galo como futbolista felino ya estaba más que finiquitado.

Mientras en Nuevo León el nuevo presidente Carlos Emilio González intenta apagar el fuego con discursos diplomáticos sobre el futuro corporativo del atacante.

Todo parece perfilarse como un auténtico petardo periodístico, pues el atacante galo únicamente posó junto a Riquelme para intercambiar jerseys en el palco presidencial, un secreto a voces sobre la añeja simpatía de André-Pierre por dicha escuadra, tras ser captado hace no mucho tiempo derrochando clase en una cascarita en Nuevo León portando con orgullo la elástica de la ribera.

Otra pista contundente de que esta travesía por Buenos Aires se trata de una simple visita social, es que la lente lo cazó en las inmediaciones del coloso de Brandsen devorando un tradicional choripán en un puesto callejero, una estampa típica y sumamente folclórica que adoptan miles de fieles seguidores xeneizes cada que juega el cuadro de sus amores en el balompié de aquel país.

? CHORIPÁN Y AL TITO TOMAGHELLO ? ??



Gignac, futbolista que tuvo un gran paso por la selección francesa y en Tigres de México, presenció el triunfo de Defensa y Justicia ante San Lorenzo.



?? @ClubDefensayJus pic.twitter.com/eIZIRbuypE — TyC Sports (@TyCSports) October 3, 2026

Mientras en Nuevo León el nuevo presidente Carlos Emilio González intenta apagar el fuego con discursos diplomáticos sobre el futuro corporativo del atacante, la realidad es que el divorcio fue con el puñal entre los dientes; Gignac prefirió marcharse libre y con la mira bien puesta en un último y descomunal tiro de gracia en Sudamérica, cobijado por la complicidad de su anfitrión Juan Román Riquelme.



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