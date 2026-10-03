Influencer MAGA Benny Johnson es demandado por llamar “terroristas” a manifestantes de ICE

El influencer y comentarista pro-Trump, Benny Johnson, enfrenta una demanda por difamación presentada por dos manifestantes detenidos durante una protesta contra ICE en Broadview, Illinois.

La demanda fue presentada el 2 de octubre de 2026 por Kyle Frankovich, científico de datos vinculado con Harvard University, y Maureen Foody, una taquígrafa judicial contratada. Ambos sostienen que Johnson los presentó en sus videos y publicaciones como “terroristas de izqpro-MAGAuierda” que habían atacado a agentes federales, aunque ninguno fue acusado de un delito, reveló MS NOW.

El episodio que dio origen al conflicto ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando el pro MAGA acompañó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y al entonces comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino durante un operativo en el centro de ICE de Broadview.

Según la demanda, Frankovich y Foody se encontraban en una zona destinada a actividades protegidas por la Primera Enmienda. Ambos fueron detenidos y permanecieron bajo custodia alrededor de ocho horas antes de ser liberados sin cargos.

The solution to most of America’s problems is really just mass deportations. — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 3, 2026

Las acusaciones que hizo el influencer

En uno de los videos, Johnson afirmó que esos manifestantes “agredieron a agentes de ICE mientras intentaban despejar el área que estaba detrás de nosotros”, según la demanda citada por The Independent. Posteriormente, describió a los detenidos como “terroristas de izquierda”.

En otra publicación en X, Johnson aseguró: “Vi a decenas de terroristas domésticos demócratas ser arrestados hoy por AGRESIÓN VIOLENTA contra agentes federales”. También afirmó que todos los activistas presentes habían atacado a agentes de ICE. Esa publicación alcanzó alrededor de 1.7 millones de visualizaciones, según registros.

Los abogados de Frankovich y Foody sostienen en la demanda que Johnson sabía que sus caracterizaciones eran falsas, pero que “no le importaba”.

In just the past week, activist judges have:



-Halted border wall construction in Texas.



-Reinstated a Democrat appointed U.S. Attorney fired by Trump.



-Dismissed a federal illegal voting charge against a noncitizen in Florida.



Judges are using their power to subvert Trump,? — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 3, 2026

El caso también señala que las publicaciones tuvieron consecuencias para los demandantes. Frankovich dijo a MS NOW que quedó “conmocionado” al descubrir los mensajes y comentarios de usuarios que lo relacionaban con Antifa e intentaban revelar información sobre su identidad. Según la demanda, algunos comentarios incluso contenían llamados a torturar, disparar o matar a manifestantes.

NPR informó además que imágenes de Frankovich con las manos sujetas fueron utilizadas posteriormente por el gobierno en material relacionado con el reclutamiento de personal de ICE.

“No deberían tener derecho a mentir sobre mí”

Frankovich cuestionó públicamente la forma en que Johnson presentó lo ocurrido y declaró al medio señalado: “No deberías tener derecho a mentir sobre mí”.

La demanda sostiene que Johnson difundió las acusaciones en varias plataformas y que sus videos acumularon millones de reproducciones.

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