Kim Kardashian revela cuántas niñeras tiene para sus cuatro hijos

La empresaria y estrella de telerrealidad Kim Kardashian ofreció una mirada íntima a su dinámica familiar en una reciente entrevista con la revista The Sunday Times Style Magazine.

A sus 45 años, habló sin reservas sobre cómo equilibra su agenda profesional con la maternidad de sus cuatro hijos —North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8; y Psalm, de 7, fruto de su matrimonio anterior con Kanye West—, un rol en el que cuenta con un equipo de apoyo considerable.

¿Qué dijo Kim Kardashian?

Durante la conversación, Kim confirmó un dato que suele generar debate entre sus seguidores: cuenta con cinco niñeras para sus cuatro hijos. Según explicó, este equipo opera bajo un sistema de rotación donde siempre hay una niñera de guardia durante cada turno.

A pesar de este respaldo logístico, la empresaria mencionó que mantiene un rol activo en la cotidianidad de los pequeños, encargándose personalmente de llevarlos y recogerlos de la escuela, cenar con ellos todas las noches y leerles un cuento antes de dormir.

Sobre su estilo de crianza, se definió como una madre de nivel intermedio-estricto, añadiendo que es paciente y cariñosa, al punto de que todavía permite que uno de sus hijos duerma en su cama cuando lo desea.

Otro de los puntos que abordó fue la participación de los niños en el reality show familiar. Kim aclaró que la frecuencia de sus apariciones depende exclusivamente de los límites y la comodidad de cada uno, señalando que los más pequeños pueden estar presentes durante la filmación debido a sus horarios, pero sin seguir ningún guion o formar parte forzada de la trama.

Finalmente, la entrevista incluyó una reflexión sobre su etapa soltera tras su separación de Kanye West. Lejos de verla con pesar, la describió como una oportunidad sumamente valiosa para concentrarse por completo en sus hijos y en los proyectos personales y profesionales en los que realmente quería participar, asegurando que nunca sintió prisa por cambiar esa dinámica.

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