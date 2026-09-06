Kim Kardashian y Kanye West asistieron al primer show de North West

Kim Kardashian y Kanye West dejaron de lado sus diferencias este sábado para apoyar a su hija mayor, North West, quien ofreció su primer concierto en solitario en The Vic Theatre, en el vecindario de Lakeview, Chicago.

El emotivo evento reunió a un público de todas las edades y contó con la presencia de ambos padres en el área VIP, aunque ubicados en sectores separados del recinto.

La velada coincidió con una fecha destacada para la familia, ya que Kanye West acababa de culminar dos presentaciones con entradas agotadas en el Soldier Field de la misma ciudad. Durante el show de su hija, el rapero vistió una campera de cuero marrón con pantalones a juego y fue capturado por los asistentes mientras grababa el espectáculo desde su palco.

Por su parte, Kim Kardashian compartió la experiencia a través de sus historias de Instagram, posteando videos del escenario y reposteando reacciones de amigos presentes. Entre las imágenes compartidas por la empresaria, destacaron pancartas hechas por los fanáticos con mensajes como “Somos del lado de North West”, así como publicaciones que elogiaban el talento de la joven.

Horas antes de la función, la celebridad también aprovechó su estancia para visitar la nueva tienda de su marca Skims en el barrio Gold Coast.

North West, que actualmente recibe educación en casa con un plan personalizado que combina materias académicas con proyectos creativos —como producción musical, diseño y presupuestos—, interpretó temas de su EP debut “N0rth4evr”. El proyecto musical, lanzado en mayo de este año, consta de seis canciones que exploran géneros como el rage rap, hyperpop y rock alternativo.

A pesar de la reciente cancelación de su gira “Kimokawaii Tour”, la primogénita del exmatrimonio demostró su determinación de mantener su compromiso con los escenarios. La propia North ha expresado que la música representa su verdadera pasión y vocación de vida, un camino en el que tanto Kardashian como West continúan brindándole apoyo tras su divorcio en 2021.

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