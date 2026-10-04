Mujer de Texas es acusada de matar a tiros a sus dos hijos dentro de su vivienda

Una madre de Texas enfrenta dos cargos de homicidio capital después de que sus dos hijos fueran encontrados muertos a tiros dentro de una vivienda en Waxahachie, informaron las autoridades.

Colleen Nichole Lemmon, de 42 años, fue detenida y acusada de dos cargos de homicidio capital, según la Oficina del Sheriff del condado de Ellis.

Las autoridades recibieron una llamada por una “emergencia desconocida” poco antes de las 4:15 a.m. del jueves en Big Sky Drive.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de los hijos murió en la vivienda

Christopher Scott Pitre, de 21 años, fue declarado muerto en el lugar, de acuerdo con las autoridades.

El segundo hijo, un adolescente de 15 años, fue trasladado a un hospital en estado crítico. Posteriormente murió debido a sus heridas.

Los agentes también encontraron a Lemmon herida, aunque sus lesiones no ponían en peligro su vida.

Según los investigadores, las evidencias recopiladas durante la investigación les permitieron establecer una causa probable para creer que Lemmon había disparado contra sus dos hijos.

Un documento de arresto obtenido por FOX 4 señala que los agentes encontraron a Lemmon cubierta de sangre, con lo que parecían ser cortes autoinfligidos en las muñecas y un arma de fuego cerca de ella.

La madre habría confesado a los agentes

Según la declaración jurada, Lemmon habría dicho a los oficiales: “Les disparé a mis dos hijos”.

La mujer fue detenida y trasladada a un hospital local para recibir tratamiento por sus heridas.

El padre de los jóvenes, Scott Pitre, dijo a NBC 5 que su hijo menor había cumplido recientemente 15 años.

El padre señaló que quiere justicia por la muerte de sus hijos.

Las autoridades no han informado públicamente qué habría provocado el tiroteo.

El sheriff del condado de Ellis, Brad Norman, expresó sus condolencias a la familia de los jóvenes.

“Mis más profundas condolencias al padre de las víctimas, a sus familiares y seres queridos involucrados en este trágico incidente. Permanecerán en nuestras oraciones durante este momento difícil”, declaró Norman.

Lemmon permanece detenida con una fianza fijada en 2,5 millones de dólares.

La investigación continúa.

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