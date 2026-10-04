Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

La cantante, compositora y productora española Rosalía sumará un nuevo hito a su trayectoria profesional al ser distinguida con el prestigioso Premio Billboard Salón de la Fama 2026.

Según anunciaron la cadena Telemundo y la organización Billboard, el premio reconoce una carrera definida por la innovación permanente, una visión artística singular y una influencia cultural que ha trascendido fronteras, idiomas y géneros.

La intérprete de “La Perla” recibirá el galardón el próximo 22 de octubre durante la gala de los Premios Billboard en la ciudad de Miami, ceremonia en la que se entregarán cerca de 50 galardones dedicados a destacar lo mejor del pop latino, la música tropical y el regional mexicano.

La organización resaltó a la intérprete como una de las creadoras más distintivas de la música contemporánea, destacando su audacia para moldear la tradición musical desde su propio sello estético. Este periplo revolucionario comenzó a consolidarse con “El mal querer”, producción en la que reimaginó el flamenco tradicional para una nueva generación de oyentes a nivel global.

Posteriormente, con su álbum “Motomami”, la cantante española volvió a desafiar los límites sonoros del mercado, logrando con este trabajo su primera entrada formal en la codiciada lista estadounidense Billboard 200.

Sin embargo, fue su producción más reciente, “Lux”, la que terminó de consagrar su liderazgo en los rankings internacionales. El disco logró ubicar cinco sencillos en el puesto número uno de las listas de Billboard y debutó en el cuarto lugar del Billboard 200, otorgándole a la española su primer top 10 en la historia de dicha clasificación norteamericana.

El álbum fue aclamado además de manera unánime por la crítica especializada, figurando en las listas de los mejores lanzamientos del año de publicaciones emblemáticas como The New York Times, Pitchfork, The New Yorker y Billboard.

El reconocimiento de Billboard coincide con el cierre definitivo del “Lux Tour”, una extensa gira internacional en la que Rosalía ofreció 57 conciertos con boletería totalmente agotada.

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