Mariana Ochoa se corona como la ganadora de “La Casa de los Famosos México 4”

Tras 71 días de encierro, 18 participantes y una edición que no se escapó de la polémica, la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” llegó a su fin. Mariana Ochoa consiguió el preciado premio y se convirtió en la ganadora absoluta de los cuatro millones de pesos mexicanos, una cifra que se traduce a unos $200 mil.

La trayectoria de Mariana en el reality fue una de las más comentadas y sorpresivas de la temporada. Su historia dio un giro radical tras comenzar como la primera eliminada, logrando regresar al juego tras su paso por el exilio.

Uno de los momentos clave que definió su paso por la casa ocurrió cuando decidió comprar su inmunidad arriesgando el 40% del presupuesto de todos los habitantes. Aunque esta jugada incrementó las fricciones con algunos compañeros como Aldo Rendón y Gema Garoa, le permitió asegurar su permanencia y culminar la noche con un récord histórico de 10 millones 825 mil 542 votos a favor, según informaron en el programa de telerrealidad.

Así se vivió la gran final

La gala final, conducida por Galilea Montijo, mantuvo a los espectadores pegados tanto a la televisión como a las redes sociales. El orden en el que se despidieron los cinco finalistas fue el siguiente:

5.° lugar: Gema Garoa

4.° lugar: Ese Pérez

3.° lugar: Karina Torres

2.° lugar: Memo Schutz

1.° lugar (Ganadora): Mariana Ochoa

Tras escuchar la cálida despedida de La Jefa, Mariana fue la encargada de apagar las luces de la casa. Ya en el estudio, celebró su victoria entre lágrimas y abrazos, acompañada por sus hijos, su madre, su pareja y sus excompañeros.

Como cada temporada, la gran final no estuvo exenta de controversia. En plataformas digitales y espacios públicos, los seguidores expresaron su inconformidad con algunos resultados. De hecho, en la encuesta independiente de “Vaya Vaya”, Memo, que quedó en segundo lugar, se perfilaba como el último.

Esto, sumado a la salida temprana de Gema Garoa en el quinto puesto y el tercer lugar obtenido por Karina Torres, generó debate entre los fanáticos, quienes consideraban que merecían llegar más lejos, avivando aún más la conversación en torno a las sorpresas que marcaron el cierre de esta exitosa edición.

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