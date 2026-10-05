Operativos y detenciones de ICE en trabajos y espacios públicos de Colorado aumentan al 48% en 2026, revela ONG

Las detenciones relacionadas con inmigración en lugares de trabajo y espacios públicos de Colorado aumentaron de 37% en 2025 a 48% entre enero y julio de 2026, mientras los operativos realizados en domicilios disminuyeron, de acuerdo con un nuevo informe de la Red de Respuesta Rápida de Colorado (CORRN). El cambio refleja una modificación en los lugares donde se están realizando las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según los datos recopilados por organizaciones que monitorean las operaciones federales en el estado.

CORRN documentó 260 operativos desde enero de 2025: 156 durante todo 2025 y otros 104 entre enero y julio de este año. Durante ese periodo, la proporción de detenciones en domicilios cayó de 30% a 20%, mientras que las realizadas en espacios públicos y lugares de trabajo alcanzaron 48%.

Local agencies including Colorado rapid response network that has been tracking ICE activity in southern Colorado including location of arrests and if warrant was presented or not pic.twitter.com/5OJMgnTY8n — FOX21 News (@FOX21News) October 5, 2026

Padres de familia y personas con trámites pendientes

Judith Márquez, de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), señaló que los datos muestran un incremento de los operativos y expresan preocupación por una posible colaboración entre agentes federales y autoridades policiales locales. “Este informe revela patrones emergentes bajo la nueva administración federal” de Donald Trump, afirmó Márquez.

Los grupos que integran CORRN sostienen que la actividad de ICE no se limita a grandes redadas, sino que también ocurre de manera localizada en vecindarios, vehículos, lugares de trabajo y zonas cercanas a los tribunales.

Brittany Gutiérrez, integrante de la red, dijo que “la mayoría de los arrestos que presencian ocurren dentro de los vehículos de las personas”. Agregó que “el segundo lugar más frecuente para estos arrestos es en las cercanías de los juzgados”. El informe identifica puntos de mayor actividad en Aurora, Denver, Colorado Springs, Glenwood Springs y Durango.

La organización advierte que la percepción sobre la presencia de ICE puede variar considerablemente entre comunidades debido a que los operativos se concentran en determinadas zonas.

BREAKING REPORT: Homan reveals he has FOUND OUT how ICE operation in Colorado got leaked, vows to put them in cuffs..



"We've already identified how this operation got leaked, I'll deal with that today!" pic.twitter.com/AsX79jtUdb — STORM NEWS ??? (@storm1news) October 5, 2026

Padres de familia y personas con trámites pendientes

Los datos recopilados por CORRN también muestran el impacto de las detenciones sobre familias inmigrantes. El 73% de las personas detenidas sobre las que la organización obtuvo información tenía hijos, mientras que 18% tenía hijos ciudadanos estadounidenses. Además, 37% tenía pendiente algún procedimiento migratorio, entre ellos solicitudes de asilo, peticiones familiares, visas y otros trámites.

México, Venezuela, Colombia, Guatemala y Honduras aparecen como los cinco principales países de origen registrados entre las personas detenidas. Gutiérrez señaló que los defensores han observado un aumento de personas que llevaban más de 15 años viviendo en Estados Unidos antes de ser detenidas.

El reporte también indica que entre 70% y 73% de los inmigrantes detenidos no tenía antecedentes penales y que menos de 4% contaba con una condena previa por un delito violento.

CORRN aclara que sus cifras no representan todas las operaciones de ICE en Colorado. La administración federal reportó 6,745 detenciones, arrestos o controles migratorios durante el periodo analizado, mientras que la red afirma haber observado y confirmado cerca de mil acciones y recopilado testimonios directos en 395 casos.

El caso más reciente incluido ocurrió el 1 de octubre en Aurora, donde agentes migratorios detuvieron a una mujer después de que dejara a uno de sus hijos en la escuela. Fue interceptada en una gasolinera y pidió en español a quienes grababan el operativo que avisaran a su esposo.

Jennifer Piper, del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, señaló que los reportes sobre uso de la fuerza aumentaron de 21% a entre 25% y 31% en 2026. También afirmó que los defensores han observado operaciones realizadas sin órdenes judiciales, incluidas órdenes administrativas de ICE.

La agencia federal fue contactada para responder a los señalamientos contenidos en el informe. El documento de CORRN advierte que sus registros buscan mostrar las tendencias de los operativos, pero no constituyen un registro completo de todas las acciones migratorias realizadas en Colorado.

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