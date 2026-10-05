Sylvox Frameless Pro el TV para exteriores que presume 2,000 nits, resolución 4K y protección IP56

Disfrutar de una serie o de un partido de fútbol en el jardín solía implicar una pantalla encerrada en una caja tosca que arruinaba la decoración del patio. Durante años, los televisores para intemperie parecían armaduras de metal pesado con bordes gigantescos pensados únicamente para aguantar tormentas. Todo ese concepto acaba de cambiar por completo con la llegada del Sylvox Frameless Pro, un dispositivo que aterriza en el mercado para demostrar que la resistencia extrema puede convivir con la elegancia más pura.

Presentado de manera estelar durante el CES 2026, este modelo causó sensación entre los amantes de la tecnología para el hogar. Detrás de esta innovación se encuentra Sylvox, un fabricante que se ha consolidado como un auténtico referente global en pantallas especializadas para exteriores, caravanas y entornos náuticos. La compañía californiana lleva tiempo perfeccionando paneles que desafían la lluvia, el polvo y el calor sofocante, pero con este lanzamiento ha dado un golpe de autoridad en la mesa del diseño vanguardista.

Qué hace tan especial a la pantalla sin marcos Sylvox Frameless Pro

El gran atractivo a primera vista es su silueta libre de biseles voluminosos. Sylvox ha conseguido una impresionante relación pantalla-cuerpo que ronda el 95 % de superficie útil, una cifra insólita para un aparato concebido para vivir a la intemperie.

El televisor luce tan estilizado y moderno como cualquier pantalla de salón de alta gama, integrándose de forma limpia en terrazas, piscinas y zonas de barbacoa sin dar esa sensación de maquinaria industrial pesada.

Esa belleza exterior va de la mano con una ingeniería formidable. El equipo cuenta con certificación IP56, lo que significa que resiste chorros de agua a alta presión, humedad constante, salpicaduras de cloro y la intrusión de arena fina. Su carcasa de aluminio aeroespacial previene la corrosión y disipa el calor de manera pasiva y eficiente, garantizando que el panel soporte temperaturas extremas sin necesidad de ventiladores ruidosos que perturben una velada tranquila bajo las estrellas.

Cómo rinde este televisor bajo la luz solar directa

El desafío definitivo de colocar un televisor al aire libre es el sol implacable del mediodía. Sylvox ha resuelto este obstáculo dotando al panel de un brillo descomunal que alcanza los 2.000 nits, superando con holgura a las pantallas domésticas convencionales que apenas logran 500 nits. Gracias a esta potencia luminosa, las imágenes mantienen un contraste nítido y unos colores vivos incluso cuando los rayos inciden de lleno en la terraza.

A este brillo sobrehumano se suma un tratamiento antirreflejos multicapa de última generación y resolución nativa 4K UHD. Esta superficie óptica neutraliza los destellos molestos y amplía los ángulos de visión para que nadie pierda detalle desde cualquier tumbona. En el apartado inteligente, integra el sistema Google TV, permitiendo acceder al catálogo completo de aplicaciones de streaming mediante comandos de voz y conectividad inalámbrica de gran alcance.

Precios y tamaños disponibles del Sylvox Frameless Pro

Toda esta exhibición de ingeniería óptica, hermetismo certificado y refinamiento visual conlleva una inversión considerable. La marca ha fijado las tarifas para satisfacer distintos tamaños de terrazas y presupuestos exigentes. El modelo más compacto cuenta con 43 pulgadas y un precio de $2,299 dólares, ideal para rincones acogedores o porches cubiertos.

Quienes busquen el equilibrio perfecto para un patio amplio tienen la versión de 55 pulgadas por $3,999 dólares, mientras que el formato colosal de 75 pulgadas alcanza los $5,299 dólares. Es una propuesta premium que transforma radicalmente el ocio al aire libre, fusionando la sofisticación de una pantalla de cine con la durabilidad necesaria para disfrutar del entretenimiento en cualquier época del año.

Sigue leyendo:

• Los 4 modelos de TV premium presentados en el CES 2026: ¿Listo para tamaños estratosféricos?

• TV, monitor o proyector: ¿cuál te conviene comprar?

• Los nuevos TV Micro RGB que te harán olvidar el OLED en 2026