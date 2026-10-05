Tiroteo en una fiesta callejera en Georgia deja dos muertos y 35 heridos

Dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas después de que más de 50 disparos fueran efectuados durante una fiesta callejera en Vienna, Georgia, a la que asistían más de 1,000 personas, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:25 de la madrugada del domingo 4 de octubre en el bloque 900 de Pine Street, de acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI).

Los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Dooly se encontraban patrullando cerca de la celebración cuando comenzaron los disparos. La oficina del sheriff solicitó posteriormente asistencia a la GBI.

Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar debido a heridas de bala. Las víctimas fueron identificadas como Jaquevion Jackson, de 21 años, de Cordele, y Macaleb Jackson, de 23 años, de Hawkinsville.

La mayoría de los 35 heridos recibió impactos de bala. Otras personas sufrieron lesiones después de ser atropelladas por vehículos o durante la huida del lugar.

Todos los heridos fueron trasladados a hospitales.

Los disparos continuaron mientras la policía estaba en el lugar

El sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, describió una escena caótica después de que comenzaran los disparos.

Según Peavy, las personas corrían “en todas direcciones” mientras intentaban escapar del lugar.

El sheriff explicó que, incluso después de que los agentes llegaron a la zona, se escucharon nuevos disparos aproximadamente a una cuadra de distancia.

“Uno no sabe si los disparos vienen hacia nosotros o hacia otra persona”, dijo Peavy durante una conferencia de prensa. “Solo tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo y esperar que no te alcance un disparo”.

Las autoridades indicaron que la edad de las personas heridas oscila entre los 14 y los 51 años. Sus condiciones médicas van desde estables hasta críticas.

La fiesta ocurrió durante el fin de semana de regreso a clases

El tiroteo tuvo lugar durante el fin de semana de homecoming de Dooly County High School.

Sin embargo, las autoridades escolares aclararon que la fiesta no estaba relacionada con un evento organizado por el sistema educativo.

Sherrod Willaford, superintendente del Sistema Escolar del Condado de Dooly, señaló que el tiroteo no ocurrió durante una actividad patrocinada por la escuela.

“Reconocemos que su impacto puede alcanzar a muchos de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal”, afirmó Willaford en un comunicado.

Las escuelas tenían previsto abrir con normalidad el lunes, aunque se implementaron medidas adicionales de seguridad.

Las autoridades aún no han detenido a ningún sospechoso

Hasta el momento, las autoridades no habían anunciado arrestos relacionados con el tiroteo.

Tampoco habían determinado un posible motivo ni establecido cuántas personas pudieron haber disparado.

Peavy pidió a quienes estén involucrados que se entreguen a las autoridades.

“Por favor, entréguense, porque estamos haciendo todo lo posible para descubrir quiénes son”, dijo el sheriff.

La investigación permanece abierta y la GBI trabaja junto con la Oficina del Sheriff del condado de Dooly para determinar las circunstancias del ataque.

Vienna se encuentra aproximadamente a 130 millas al sur de Atlanta. El tiroteo ocurrió apenas una semana después de que 12 adolescentes resultaran heridos por disparos durante un enfrentamiento en una fiesta de cumpleaños celebrada en un parque de Macon, una ciudad ubicada aproximadamente 50 millas al norte de Vienna por el corredor de la Interestatal 75.

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