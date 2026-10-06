Acusan a Kristi Noem de haber adquirido aviones a precios inflados para deportar inmigrantes

Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional, es señalada por presuntamente por haber comprado cinco aeronaves a nombre de la agencia federal a su cargo con el objetivo de deportar inmigrantes carentes de estatus legal.

Uno de los problemas de esa transacción descrita en un informe publicado por el diario The New York Times es que se acordó con William Walters, director de Daedalus Aviation Corporation ysupuesto donante de campaña.

A esto se agrega que la operación se efectuó a un precio de pago muy por encima de su valor en el mercado y horas antes de ser destituida de su cargo por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) selló un contrato para comprar un Boeing 737 convertido en jet privado a cambio de $108,000,000 de dólares.

A dicha aeronave previamente se le había instalado un bar, un par de dormitorios, duchas de mármol y una mesa cubierta con piel de manta raya.

De acuerdo con el diario en cuestión, documentos en su poder indican que meses antes, Daedalus compró el avión por menos de $90,000,000 de dólares.

In response to the DISHONEST @nytimes about their factually incorrect article today?



I write to formally request the retraction entirely or explicit correction of the article titled 'Kristi Noem’s Agency Gave Her Donor a Lucrative Contract Just Before She Left.'



The? — Kristi Noem (@KristiNoem) October 4, 2026

Adicional a esto, en el informe se indica que hubo otras adquisiciones como son dos jets Gulfstream, cuyo precio fueron $106,000,000 de dólares, cantidad superior a los $83,000,000 dólares que pagó por ellos.

En la lista de compras se agrega otro par de aviones Boeing 737 por los que se pagaron $45,000,000 de dólares por cada uno, esto pese a tener 17 años de antigüedad.

Además de que el contrato con Daedalus se realizó sin licitación de por medio, también contrató a Salus Worldwide, otra empresa propiedad de William Walters, para llevar a cabo el mantenimiento de los cinco aviones.

A esto debe sumarse que el DHS solía recurrir a las empresas de este personaje para transportar a Kristi Noem y a sus asesores en aviones chárter.

Ante los señalamientos expuestos, Kristi Noem emitió un mensaje en la plataforma X, anteriormente, conocida como Twitter, descalificando la información y definiendo al periódico como “deshonesto”.

“Si la persona en cuestión no hizo contribuciones políticas personales a la secretaria Noem, o si el término ‘donante’ se refiere indirectamente a entidades no relacionadas o a contribuciones legalmente distintas, el artículo simplemente no cumple con los estándares de precisión que se esperan de The New York Times”, escribió.

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