Empleos federales que cierran esta semana: requisitos y cómo presentar la solicitud

El gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas varias búsquedas laborales que cierran entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre. Algunas ofrecen salarios superiores a $100,000 al año, pero tienen requisitos específicos y, en muchos casos, solo aceptan solicitudes de ciudadanos estadounidenses.

Puestos que cierran el 6 de octubre

No hay tiempo que perder. Hay oportunidades para aprovechar hoy mismo. Aquí, las opciones y vacantes y dónde encontrar trabajo en diferentes dependencias y organismos públicos.

Especialista en tecnología de la información en Austin

El Departamento de Asuntos de Veteranos busca un Supervisory IT Specialist (Policy/Planning) para trabajar en Austin, Texas. El puesto es de tiempo completo, permanente y ofrece un salario anual de entre $129,311 y $168,110.

La persona seleccionada deberá supervisar equipos de tecnología, coordinar planes de continuidad operativa y participar en la respuesta ante emergencias o interrupciones de servicio. La convocatoria está abierta al público, pero exige ciudadanía estadounidense, experiencia especializada y una evaluación en línea.

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Asistente administrativo en un centro médico de veteranos

El Departamento de Asuntos de Veteranos también tiene una vacante temporal de asistente administrativo en North Little Rock, Arkansas. El sueldo es de $50,460 a $65,599 al año.

La convocatoria puede cerrarse cuando alcance las 100 solicitudes o, como fecha límite, el 6 de octubre. Por eso, quienes cumplan con los requisitos deberían presentar la documentación cuanto antes.

Investigador del inspector general postal

La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos busca personal para realizar investigaciones criminales, civiles y administrativas. El puesto ofrece un salario de entre $59,739 y $85,971 anuales, con posibilidad de pago adicional por disponibilidad policial.

La convocatoria solicita experiencia relacionada con investigaciones y exige un currículum de no más de dos páginas. El cierre está previsto para el 6 de octubre.

Otra convocatoria con plazo hasta el 9 de octubre

También permanece abierta una búsqueda de personal federal que acepta solicitudes hasta el 9 de octubre de 2026. Los candidatos deben cargar el currículum en la categoría correspondiente y demostrar experiencia administrativa, atención al público o manejo de bases de datos, según el nivel del puesto.

La plataforma USAJOBS advierte que enviar más de un currículum puede generar problemas: en varias convocatorias solo se revisa el documento más reciente.

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Qué revisar antes de aplicar

La solicitud debe presentarse siempre desde el anuncio oficial de USAJOBS. Antes de enviarla, es importante revisar:

Si la convocatoria está abierta al público o únicamente a empleados federales.

Si exige ciudadanía estadounidense, residencia, experiencia previa o una habilitación especial.

La fecha y hora exactas de cierre, que suelen expresarse en horario del Este.

Que el currículum no supere las dos páginas cuando el anuncio lo indique.

Que la experiencia laboral incluya cargos, tareas, fechas de inicio y finalización y cantidad de horas trabajadas por semana.

Que se adjunten todos los documentos solicitados antes de hacer clic en “Submit Application”.

No alcanza con crear una cuenta o guardar la oferta. La solicitud debe aparecer como enviada y recibida dentro de USAJOBS. Si falta un documento o el sistema no registra la presentación, la agencia puede considerar la postulación incompleta.

Las vacantes federales pueden ser una oportunidad atractiva por sus salarios, estabilidad y beneficios, pero cada anuncio tiene reglas diferentes. La recomendación es leer la sección “This job is open to” antes de invertir tiempo en preparar la solicitud.

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