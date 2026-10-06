Florida activa la emergencia en 25 condados por una tormenta que podría convertirse en el primer huracán del año

La medida alcanza a 25 condados del estado. La Depresión Tropical Nueve se formó en el Golfo de México y podría fortalecerse hasta convertirse en la tormenta tropical Isaias y, eventualmente, en el primer huracán de la temporada.

Florida activó el estado de emergencia en 25 condados ante la amenaza de un sistema tropical que avanza por el Golfo de México y podría provocar fuertes lluvias, inundaciones, vientos intensos y marejadas en los próximos días.

El gobernador Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-202, que permite movilizar recursos y preparar a las comunidades antes de que las condiciones empeoren. Las autoridades estatales indicaron que la depresión tropical podría fortalecerse y pidieron a los residentes mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué se sabe de la tormenta?

La Depresión Tropical Nueve se formó en el Golfo de México con vientos sostenidos de aproximadamente 35 millas por hora. Los pronósticos indican que podría convertirse en la tormenta tropical Isaias y continuar fortaleciéndose antes de acercarse a la costa del sureste de Estados Unidos.

Por ahora, el sistema todavía no es un huracán. Sin embargo, los meteorólogos observan con atención su evolución debido a que podría convertirse en el primer huracán de la temporada de 2026. Si alcanza esa categoría, sería además uno de los huracanes más tardíos en comenzar una temporada del Atlántico en más de un siglo.

Tropical Depression Nine forms: Likely to become Hurricane Isaias ahead of Northern Gulf landfall https://t.co/DMdo6ppiZr — Georgina Elustondo Costa (@geoelustondo) October 7, 2026

Estos son los condados de Florida bajo emergencia

La declaración incluye los siguientes 25 condados: Baker, Bay, Calhoun, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.

La zona de mayor vigilancia incluye sectores del norte de Florida y la costa del Golfo, aunque el recorrido exacto todavía puede cambiar durante las próximas actualizaciones.

¿Qué impactos podría provocar?

El sistema podría dejar entre 3 y 6 pulgadas de lluvia en amplias zonas, con acumulados aislados de hasta 10 pulgadas. También existe riesgo de inundaciones repentinas, fuertes ráfagas de viento, oleaje peligroso, corrientes de resaca y posibles tornados aislados.

Los meteorólogos advierten que la trayectoria aún presenta incertidumbre. Algunos modelos ubican el posible impacto entre Luisiana, Misisipi, Alabama y el norte de Florida, por lo que los residentes de la costa del Golfo deben seguir las actualizaciones oficiales y no esperar hasta el último momento para prepararse.

¿Qué deben hacer los residentes?

Las autoridades recomiendan revisar los suministros de emergencia, asegurar objetos que puedan salir despedidos por el viento, limpiar desagües y canaletas, cargar teléfonos celulares y verificar las rutas de evacuación.

También es importante contar con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y documentos esenciales en un lugar seguro. Las personas que viven en zonas bajas o cercanas a la costa deben estar preparadas para posibles inundaciones y cambios en las órdenes locales.

El pronóstico puede modificarse durante las próximas horas. Por eso, los residentes deben consultar los avisos del Centro Nacional de Huracanes, la División de Manejo de Emergencias de Florida y las autoridades de su condado.

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