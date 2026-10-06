Gears of War E-Day llega hoy a Game Pass Ultimate y devuelve a Marcus y Dom al inicio del caos

Gears of War: E-Day aterriza este martes 6 de octubre en Xbox Game Pass Ultimate con un regreso que toca de cerca a los seguidores de la franquicia. Marcus Fenix y Dominic Santiago vuelven a protagonizar una aventura que lleva a los jugadores hasta el momento en que los Locust emergieron del subsuelo y cambiaron para siempre el destino de la humanidad. El estreno mundial está programado para las 15.00 UTC, por lo que el acceso general se habilitará a lo largo de esta jornada, según el horario de cada región.

Para los fanáticos, la fecha tiene un atractivo especial. E-Day permite conocer una etapa decisiva en la vida de sus protagonistas y experimentar el comienzo de la guerra desde una perspectiva mucho más cercana. Además, su incorporación al servicio desde el lanzamiento permite a quienes tengan una suscripción activa de Ultimate entrar en la nueva entrega sin comprar el juego por separado. También estará disponible desde el primer día en PC Game Pass.

Cuándo llega Gears of War E-Day a Game Pass

El lanzamiento general de Gears of War: E-Day se produce este martes 6 de octubre de mediante un desbloqueo simultáneo en todo el mundo. Xbox ha confirmado las 8.00 de la mañana del Pacífico como hora de apertura, equivalentes a las 11.00 de la mañana del este de Estados Unidos y las 17.00 en la España peninsular. En algunas zonas de Asia y Oceanía, ese mismo instante corresponderá ya al miércoles 7 de octubre por la diferencia horaria.

El acceso general no depende de que llegue la medianoche a cada país, así que conviene revisar el horario local antes de sentarse frente a la consola. Los usuarios de Game Pass Ultimate y PC Game Pass podrán comenzar a jugar cuando se active ese lanzamiento global.

Hasta ahora, el acceso anticipado estaba reservado a quienes contaban con la edición Premium o habían adquirido la mejora Premium correspondiente. Esa ventana comenzó el pasado 1 de octubre. La llegada al catálogo de suscripción abre hoy la puerta al resto de los miembros de los planes incluidos en el estreno.

El juego se lanza en Xbox Series X|S y PC, con disponibilidad también en Steam. Ultimate ofrece, además, la posibilidad de jugar mediante la nube en los dispositivos y regiones compatibles. Esto amplía las formas de entrar en la aventura, aunque la disponibilidad de las funciones y servicios puede variar según el territorio.

Qué historia cuenta E-Day

Para entender la propuesta basta con conocer su punto de partida. Gears of War: E-Day transcurre catorce años antes del primer Gears of War, en el planeta Sera. Allí, la humanidad acaba de salir de un conflicto prolongado y empieza a imaginar cómo será vivir en paz. Marcus y Dom son dos jóvenes veteranos que intentan encontrar su lugar en ese nuevo escenario.

Entonces, el suelo se abre. Desde las profundidades aparece la Horda Locust, una fuerza que convierte calles, edificios y barrios enteros en escenarios de supervivencia. Ese acontecimiento es el Día de la Emergencia, conocido como Emergence Day, del que procede el nombre E-Day. La campaña sigue a sus protagonistas mientras intentan responder a una amenaza cuyo alcance todavía desconocen.

La historia se desarrolla en la ciudad de Kalona a lo largo de tres días. Esa escala permite mostrar cómo se desmorona la vida cotidiana durante la invasión, con civiles huyendo, hogares abandonados y soldados obligados a reaccionar sobre la marcha. Aunque la catástrofe afecta a todo Sera, el jugador la descubre desde la perspectiva del grupo protagonista.

El centro emocional está en la relación entre Marcus y Dom. Ambos arrastran la pérdida de Carlos Santiago, hermano de Dom y mejor amigo de Marcus, fallecido durante la guerra anterior. La nueva crisis los obliga a apoyarse mutuamente y permite explorar cómo se construye la hermandad que los seguidores reconocen en las entregas originales.

Para quien llegue sin conocer la saga, esta premisa ofrece un contexto fácil de seguir. Dos soldados, una ciudad bajo ataque y un enemigo que aparece de manera inesperada sostienen el arranque de la aventura. Su posición al comienzo de la cronología también permite descubrir el origen del conflicto sin tener que repasar primero todos los acontecimientos de los juegos posteriores.

Cómo se juega Gears E-Day

The Coalition conserva el combate en tercera persona basado en coberturas, uno de los rasgos centrales de Gears. Durante los enfrentamientos, moverse entre posiciones protegidas, elegir el arma adecuada y coordinarse con los compañeros forma parte del ritmo de juego. E-Day amplía esas posibilidades con transiciones más fluidas, deslizamientos y saltos que permiten aprovechar la altura de los escenarios.

La ciudad aporta situaciones variadas. Sus calles estrechas, edificios y zonas elevadas permiten buscar rutas de flanqueo y cambiar de posición durante una batalla. Los agujeros de emergencia también añaden presión, ya que los Locust pueden aparecer desde el suelo y obligar al equipo a reaccionar rápidamente. Una granada bien colocada permite cerrar esas entradas.

La campaña admite hasta cuatro jugadores en cooperativo online y dos mediante pantalla dividida en consola. Junto a Marcus y Dom aparecen Mags Carter y Lucas Reyes, quienes completan el escuadrón Bravo y aportan sus propias experiencias a la historia. Para los grupos que llevan años compartiendo partidas de Gears, el estreno ofrece una nueva aventura para recorrer juntos desde el comienzo.

También regresan las partidas competitivas de Versus y la supervivencia cooperativa con Horde Siege. Esta última reúne hasta doce jugadores distribuidos en tres escuadrones para defender Kalona en mapas de mayor escala, con objetivos compartidos y enfrentamientos contra grandes enemigos.

Todo ello está construido sobre Unreal Engine 5. Según The Coalition, el estudio rehízo personajes, animaciones, armas, sonido y escenarios desde cero, con especial atención a la iluminación y la atmósfera de terror. Ese enfoque acompaña una idea muy concreta, hacer que el primer encuentro con los Locust vuelva a sentirse peligroso. Con su estreno de hoy en Game Pass Ultimate, los seguidores tienen por fin una fecha y una hora para regresar al momento en que comenzó todo.

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