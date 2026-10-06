“Ley Cazzu”: ¿qué opina la argentina sobre la iniciativa que surgió a partir de su historia?

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre su sentir ante la iniciativa de ley que lleva su nombre y que se basó en su batalla legal con el cantante y padre de su hija, Christian Nodal.

En una entrevista concedida a Nacho Elizalde para el programa “Olga”, la intérprete de “Brinca” expresó su gratitud y recalcó la gran responsabilidad que siente al haber sido considerada el estandarte para una causa que afecta a miles de mujeres en el mundo.

“La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema, entonces también porque la aprendí y cada día la conozco mejor“, declaró al programa.

Cazzu confesó que si bien se siente halagada, no todo ha sido color de rosa: “Cuando la Ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda (broma). Para mí es muy difícil, es muy pesado en ocasiones, es como una responsabilidad muy importante porque es una propuesta de ley que empezó en otros países“, destacó.

Incluso, señaló que, de ser aprobada, también tendría impacto en su situación personal: “Que está instalada en muchos otros países que hay mujeres y partidos peleando por que esa ley se efectivice. Sería una ley que si existiera me beneficiaría a mí también como mamá autónoma. Entonces me conmueve muchísimo y a veces la miro desde lejos, las respeto y agradezco”, finalizó.

@mujer.news 💔✊🏼 ¡Alza la voz sin filtros! Cazzu habla sobre la ‘Ley Cazzu’ y la realidad de las madres solteras ⚖️⚡ Rompió el silencio sobre la iniciativa ciudadana de la llamada ‘Ley Cazzu’ y se mostró conmovida por el impacto de su testimonio: “Agradezco que algo que yo pude haber elegido decir haya prov0cado un impulso”. 🎙️✨ Sus palabras tocaron fibras sensibles y abrieron una importante conversación sobre la justicia y el respaldo a las maternidades en solitario. 💜🥀🗣️ #MujerNews #Cazzu #LeyCazzu #Maternidad #MadresSolteras ♬ Yo Yo y Yo – Cazzu

¿En qué consiste la “Ley Cazzu”?

En medio de las opiniones divididas que se ha generado en torno a la batalle mediática y legal entre Nodal y Cazzu, países como México y Argentina han impulsado una iniciativa que lleva el nombre de la cantante y que tiene un objetivo muy específico.

El documento presentado ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán en México, detalla entre sus líneas la intención de facilitar los trámites de movilidad y documentos (pasaportes y permisos de viaje) para hijos de madres a cargo de la crianza unilateral, evitando que un padre ausente o deudor alimentario pueda negarlos.

Además del derecho a la movilidad, plantea que un juez pueda suspender de manera cautelar los derechos de decisión de aquellos padres que acumulen meses de ausencia o adeuden la cuota alimentaria, así como evitar que los menores queden atrapados en procesos burocráticos prolongados debido a disputas o negligencia de uno de los adultos.

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