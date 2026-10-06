Quién es José Salgueiro, miembro del Cártel de Sinaloa buscado por ICE y por quien ofrece una recompensa

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita localizar y llevar ante la justicia a José Salgueiro-Nevarez, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió nuevamente una ficha de búsqueda y pidió a la población no intentar detenerlo, sino proporcionar cualquier información sobre su paradero a las autoridades correspondientes. La última ubicación conocida que aparece en la información difundida por la agencia es Chihuahua, México.

Salgueiro-Nevarez es conocido también por los alias “El Che” y “El 90”. De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, nació el 28 de diciembre de 1966 y es originario de Chihuahua.

Un clan familiar vinculado al crimen

Las autoridades de Estados Unidos ubican a Salgueiro-Nevarez dentro de la denominada Organización Salgueiro-Nevarez, integrada también por sus hermanos.

Jose Salguiero-Nevarez is a Mexican National wanted for Crimes against the U.S. as a member of the SALGUERIO-Nevarez Organization and a leader of the Sinaloa Cartel.



??Do not attempt to apprehend any subject.



If you have information about his whereabouts, contact your local ICE? pic.twitter.com/pykgdfBYtB — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 3, 2026

Según el Departamento de Estado estadounidense, esta organización tiene antecedentes de operaciones de narcotráfico en Chihuahua y fue vinculada desde 2005 con el Cártel de Sinaloa.

Salgueiro-Nevarez también es identificado como líder de un brazo armado relacionado con Los Chapitos, Autoridades estadounidenses lo señalan por actividades relacionadas con el tráfico de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Aunque el Departamento de Estado ya había incluido a Salgueiro-Nevarez en su programa de recompensas en 2021, la difusión de la ficha por parte del ICE muestra que la búsqueda continúa activa.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para localizar a integrantes y presuntos operadores de organizaciones criminales mexicanas mediante recompensas, procesos judiciales y mecanismos de cooperación internacional.

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