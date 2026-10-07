Arrestos de ICE vacían campos y construcciones en Texas y amenazan el voto republicano, denuncian empleadores

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están dejando menos trabajadores disponibles en los campos agrícolas y las obras de construcción del sur de Texas, una situación que también comienza a generar dudas entre algunos votantes republicanos de una región donde los demócratas dominaron durante décadas, según líderes del sector privado consultados por EFE.

El impacto del endurecimiento migratorio se siente con fuerza en la industria de la construcción. Benigno Meléndez, propietario de una empresa constructora en Weslaco, afirma que el volumen de sus obras se redujo a la mitad debido a la falta de trabajadores y al encarecimiento de los insumos.

“No hay casa en el sur de Texas, ni una sola, que no haya sido construida por trabajadores indocumentados”, asegura Meléndez, quien instaló vallas y letreros de propiedad privada en los predios para evitar el ingreso de agentes federales.

Según datos del American Immigration Council, más del 40% de los trabajadores de la construcción en Texas son inmigrantes, de los cuales más de la mitad carecen de estatus legal. A nivel nacional, las cifras reflejan una dependencia estructural similar: los trabajadores sin papeles representan el 57% de los instaladores de paneles de yeso y el 50% de los techadores.

Por su parte, JB Álvarez, encargado de cuadrillas agrícolas en el condado de Hidalgo, asegura que hace un año podía reunir entre 100 y 150 personas para sembrar y cosechar. Ahora difícilmente supera los 40 trabajadores. Algunos fueron detenidos por ICE y otros permanecen en sus casas por temor a ser arrestados. “Antes contábamos como con 100 o 150 personas. Ahora ni a la mitad llegamos”, dijo mientras trabajaba en un terreno de cultivo de jalapeños cercano al muro fronterizo.

?Las operaciones de ICE, un pilar de la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, han agravado la escasez de trabajadores agrícolas y de la construcción en el sur de Texas.



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El temor de los trabajadores llega a las comunidades

Pablo, un trabajador de la construcción cuya identidad fue protegida, afirma que llegó a McAllen hace tres años con su esposa y sus dos hijos después de huir de Reynosa por amenazas del crimen organizado.

Ahora limita sus desplazamientos al trayecto entre su casa y el trabajo. “No se puede salir a ninguna parte, no tengo vida social”, relató.

La situación representa además un desafío político para los republicanos en distritos del sur de Texas que se han convertido en escenarios competitivos. Una encuesta de septiembre citada en el material muestra una ventaja demócrata en intención de voto y señala que 61% de los hispanos consultados tiene una opinión negativa de ICE.

Mayra Flores, excongresista republicana, atribuye parte del problema a la falta de comunicación con los votantes y reclama una mayor presencia de portavoces bilingües.

?El ICE altera el mercado laboral de Estados Unidos



Las redadas del ICE, la policía de migración y aduanas, están agravando la falta de trabajadores en Estados Unidos y aumentando la presión sobre las empresas. En sectores como la construcción y la industria cárnica, las? pic.twitter.com/eKzyz96Ndp — DW Español (@dw_espanol) October 2, 2026

Agricultura y ganadería también resienten los operativos

El impacto de las redadas no se limita al sur de Texas. En el suroeste de Kansas, unos 110 inmigrantes fueron detenidos durante operativos realizados en septiembre. La ausencia de trabajadores provocó reducciones o cancelaciones de turnos en plantas procesadoras de carne, además del cierre de algunos restaurantes y problemas en hoteles. Agricultores y organizaciones ganaderas han advertido que interrupciones prolongadas podrían elevar los costos laborales y terminar repercutiendo en el precio de la carne.

En Kansas, el agricultor Brian Vulgamore ha pedido una reforma migratoria que permita contar con trabajadores legales durante todo el año. Aunque su granja utiliza visas H-2A, considera que ese programa no cubre todas las necesidades del sector.

“Nuestro país necesita un marco legal para los trabajadores que no requiera años ni cueste una fortuna”, sostuvo.

La presión económica ha llevado incluso a legisladores republicanos de Kansas a pedir a la administración Trump una modernización de las visas agrícolas, cambios en los tribunales migratorios y una vía legal para residentes de larga trayectoria que cumplan determinados requisitos.

El debate refleja una tensión creciente entre la aplicación de las leyes migratorias y la necesidad de trabajadores en sectores esenciales. En el sur de Texas, esa contradicción podría tener consecuencias económicas y políticas en las próximas elecciones.

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