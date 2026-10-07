Ciclista capta en video el momento en que inicia un enfrentamiento armado en Sinaloa

Momentos de tensión vivió un ciclista que realizaba un recorrido por carretera en Mazatlán, Sinaloa, cuando comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego mientras avanzaba por la vía.

El hecho quedó registrado en video debido a que el deportista llevaba una cámara encendida durante su recorrido.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales y retomadas por medios mexicanos como El Universal, el ciclista continuaba con su trayecto cuando comenzaron a escucharse varios disparos a corta distancia.

Ante el riesgo, decidió detenerse y buscar una posición de resguardo. En la grabación se observa cómo se tira al suelo y permanece en esa posición mientras continúan las detonaciones.

????#ÚLTIMAHORA CICLISTA CAPTÓ FUERTES DETONACIONES EN CARRETERA DE MAZATLÁN, SINALOA. Eduardo Aguilar grabó una balacera mientras recorría una vía de la ciudad, viéndose obligado a tirarse al piso para protegerse mientras continuaban los disparos. No se reportaron personas? pic.twitter.com/MZq8YjuHRy — LET NOTICIAS – Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) October 5, 2026

El ciclista, identificado como Eduardo Aguilar, compartió el material en redes sociales. En su publicación, explicó que vivir una situación de este tipo en medio de una autopista resulta preocupante para quienes realizan actividades cotidianas, como trabajar, estudiar o practicar deporte.

El episodio registrado por el ciclista no había sido vinculado oficialmente con otros hechos violentos ocurridos recientemente en Mazatlán.

Entre ellos se encontraba una agresión armada contra policías municipales registrada el 3 de octubre en las inmediaciones de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional, así como reportes de detonaciones en distintos sectores del municipio.

Por ello, el video permite confirmar únicamente que el ciclista escuchó detonaciones mientras realizaba su recorrido y que decidió ponerse a salvo ante el peligro, pero las circunstancias exactas del incidente se desconocen.

Sigue leyendo:

– Así se vivió un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y sicarios en Tamaulipas.

– Sacerdote de Sinaloa tuvo que interrumpir la misa debido a una balacera afuera de la iglesia.