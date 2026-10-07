¿Comida por menos de 4 dólares? KFC sorprende con un nuevo cubo

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena de comida rápida especializada en pollo frito, KFC, anunció ajuste en los precios de su menú y sorprendió a sus comensales con una nueva presentación de su clásico cubo de pollo.

La incorporación de este nuevo producto que lleva por nombre “Go Buckets” tuvo lugar este lunes 5 de octubre, en la que presenta a los consumidores una combinación perfecta entre nuggets, alitas o tiras de pollo con papas fritas o gajos de papa por tan solo $3.49 dólares.

La primera vez que debutó esta presentación fue en 1957, cuando el coronel Harland Sanders y Pete Harman vendieron versiones mucho más pequeñas de los ya conocidos cubos de pollo de la cadena; en ese momento los cubos se llenaban de pollo, panecillos y medio litro de salsa.

Según la cadena de comida rápida, en esta oportunidad pensaron en los consumidores que desean trasladar su comida a otro lugar, por lo que los cubos fueron diseñados para llevar perfectamente en la mano o en el portavasos del vehículo.

Al respecto, Melissa Cash, directora de marketing de KFC EE. UU., comentó que “la gente quiere que la comida se adapte a su día a día, no al revés”. Los Go Buckets abren una nueva oportunidad para que los clientes disfruten de un tentempié en KFC, ya sea para llevar o para compartir con el grupo. Queríamos adaptarnos a estos nuevos hábitos ofreciendo a los clientes más por su dinero y facilitándoles el disfrute del KFC que conocen y les encanta”, dijo.

La iniciativa de KFC de ofrecer a sus comensales un menú más asequible se da en un momento en el que los precios de muchos de los alimentos se han disparado hasta más del 3%, y los cambios en los hábitos de los consumidores, quienes están optando por reducir sus gastos discrecionales, también han provocado una caída pronunciada en la venta de las cadenas de comida rápida.

Sin embargo, un estudio desarrollado por Datassential, y citado por KFC, indicó que actualmente hay un aumento de hasta el 87% de consumidores que se inclinan por aperitivos fuera de sus comidas principales, por lo que el lanzamiento de los Go Buckets es una alternativa perfecta.

Sigue leyendo: