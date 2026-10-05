Taco Bell y Duolingo se unen para crear una salsa picante y celebrar el Día Nacional del Taco

Con el propósito de celebrar el Día Nacional del Taco este martes 6 de octubre, la cadena de comida rápida especializada en comida mexicana, Taco Bell, anunció una colaboración especial con la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo con la que pretenden conquistar a miles de comensales.

De acuerdo con un comunicado publicado por el restaurante para ser memorable esta unión, la cadena se ha inspirado en la icónica mascota (búho verde) de Duolingo para crear una nueva salsa edición limitada.

¿Cómo es la nueva salsa de Taco Bell?

Según Taco Bell, la nueva integrante de su menú tendrá por nombre “salsa picante Duo Habanero”. Una salsa afrutada y ácida con el picor característico de habanero que garantiza que se intensifica con cada bocado, se presenta en unos sobres con la imagen de Duolingo y en los cuales también se incorporan algunas lecciones de idiomas como inglés, español, francés, hindi, portugués, alemán, coreano, mandarín y japonés.

La salsa se podrá disfrutar en todos los restaurantes de Taco Bell hasta agotarse su existencia y acompañarse con sus tradicionales Doritos Locos Taco, en Estados Unidos, Canadá, Australia, China, India, España y el Reino Unido.

Miembros de Taco Bell tendrán un Duolingo gratis

Para este “Día Mundial del Taco”, los miembros de la cadena de restaurantes podrán recibir por un mes un Super Duolingo totalmente gratis. Para disfrutar de esta promoción, los nuevos suscriptores deberán canjear antes del 15 de noviembre los códigos y continuar activos 30 días después de su activación.

Pero eso no es todo, también podrán obtener un peluche de Duo con un uniforme de Taco Bell gratis, y unos auriculares en miniatura de edición limitada; son más de 1,000 peluches y, para hacerse con uno de ellos, los miembros de Taco Bell Rewards deberán visitar la página de promociones este martes 6 de octubre a las 2 p. m. (hora del Pacífico).

Desde hace algunos años, Taco Bell, que ya cuenta con más de 64 años en el mercado de la comida rápida, celebra a lo grande el Día Nacional del Taco con promociones, descuentos y ofertas para sus fieles comensales.

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