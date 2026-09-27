PepsiCo encarecerá algunas papas fritas y refrescos por el aumento de los costos

En medio de una estrategia para reactivar las ventas en Estados Unidos, recientemente se conoció que la compañía fabricante, comercializadora y distribuidora de bebidas y aperitivos PepsiCo planea aumentar los precios de algunos de sus productos con el fin de mantenerse a la par de la elevada inflación.

Según un portavoz de la compañía, se espera que, para finales de este año y principios de 2027, bebidas gaseosas, salsas y snacks aumenten sus precios. Este ajuste se produce meses después de que la compañía disminuyera el costo de hasta el 15% de algunos aperitivos de tamaño familiar para recuperar y mantener a muchos de sus consumidores que ya se sienten frustrados por los altos precios, reportó Reuters.

El fabricante, con más de 60 años en el mercado, con sede principal en Purchase, Nueva York, señaló que los nuevos precios responden a mayores costes de materias primas, envasado y logística. Al tiempo que busca reactivar sus ventas luego de una caída exponencial del 2% durante el segundo trimestre de este año.

No obstante, el precio que terminará pagando el consumidor dependerá del producto, su tamaño y vendedor; por ejemplo, este año, la compañía había disminuido el precio de las famosas papas fritas Lay’s Classic en la presentación de 8 onzas de $4.99 a $4.29, al igual que los Doritos, quienes pasaron de costar $6.29 a $5.49 dólares.

Aunque PepsiCo no ha publicado los nuevos precios, algunos productos como el frasco de salsa Tostitos extragrande ya se encuentran en cadenas minoristas como Dollar General entre los $4 dólares, al igual que los aderezos Fritos enlatados, que aumentaron de $3.30 a $3.75 dólares. Se espera que Doritos, Ruffles, SunChips, entre otros, aumenten sus costos.

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