Franquiciado de Wendy’s en Estados Unidos se declara en bancarrota tras problemas de rentabilidad

Esta semana, a través de un comunicado, uno de los mayores franquiciados en Estados Unidos de la cadena de comida rápida Wendy’s anunció su declaración de bancarrota apelando al Capítulo 11 en medio de problemas de rentabilidad y precios más elevados de los insumos y materia prima.

Meritage Hospitality Group se posicionaba como una de las mayores operadoras de la cadena, abarcando unas 314 ubicaciones de Wendy’s en al menos 15 estados del país; sin embargo, el franquiciado declaró que le debe a la compañía cerca de $25 millones de dólares, además de $119,5 millones de dólares en tarifas de operación continua.

Entre los documentos judiciales se detalla que, parte de la declaración de quiebra del franquiciado, se alega una disminución de más del 11% en las ventas durante los últimos meses, así como los altos precios de la carne vacuna debido a su escasez.

Meritage, que cuenta con aproximadamente 8,850 trabajadores y locales concentrados en su mayoría en Florida, Georgia y Michigan, solicitó en medio del proceso de quiebra cumplir con sus Programas de Beneficios para Empleados, además de pagar salarios, gastos reembolsables, compensaciones y seguir honrando las tarjetas de regalo y programas de fidelización de Wendy.

Por su parte, Wendy’s declaró que su prioridad es fortalecer la salud a largo plazo de la marca. “Trabajamos con esta franquicia y sus prestamistas durante más de un año para encontrar una solución viable. En última instancia, dadas las circunstancias, determinamos que la rescisión del contrato era la medida más adecuada”, dijo.

Aunque la compañía ha evaluado sus opciones, entre las que se encuentra cerrar o vender las ubicaciones de más bajo rendimiento, también está sopesando preservar los empleos y operaciones de restaurantes en los 15 estados.

La declaración de quiebra de Meritage se da luego de que la cadena de restaurantes cerrara unas 300 tiendas a finales del 2025 e inaugurara unos 44 restaurantes durante los primeros meses de este año. “La compañía se centra en servir a nuestros clientes, respaldar nuestro sistema de franquicias. Nos asociamos estrechamente con franquiciados que enfrentan desafíos para apoyarlos y evaluar cada situación caso por caso para identificar el mejor y más sostenible camino a seguir”, señaló Wendy’s.

Aunque las ventas de Wendy’s han caído hasta un 7% en el último trimestre, sus acciones subieron este lunes un 1% al cierre de las operaciones.

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