Dave Roberts hace historia y pone a los Dodgers a un paso de la Serie de Campeonato

Los Dodgers de Los Ángeles se pusieron a un paso de la gloria al derrotar 3-1 a los Atlanta Braves en su propio terreno. Con una actuación histórica en la lomita, la novena californiana tomó la ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El gran héroe de la noche fue el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lució intratable al recetar diez ponches a lo largo de siete majestuosas entradas. El lanzador estelar demostró tener nervios de acero y agradeció el espaldarazo de su manager Dave Roberts tras colgar un cero cardíaco en el quinto episodio.

Yamamoto le ganó el esperado duelo de pitcheo al as de Atlanta, Chris Sale, quien terminó castigado con tres anotaciones en cinco capítulos. El serpentinero nipón apenas permitió cuatro imparables y puso sus números de por vida en postemporada en un impresionante récord de 8-1.

A la ofensiva, el boricua Kiké Hernández se voló la barda en la cuarta entrada llevándose por delante al cubano Andy Pages. El castigo continuó de inmediato con un cuadrangular solitario de Freddie Freeman, quien aguantó con mucha categoría los sonoros abucheos de su antigua afición.

Con la pizarra 3-0, los relevistas Tanner Scott y Edwin Díaz se encargaron de cerrar la puerta. Aunque el cerrador puertorriqueño pasó un pequeño susto tras aceptar un doblete de Ozzie Albies, logró fajarse en serio en la novena entrada para colgar el último out y amarrar el salvamento.

La mala noticia para la escuadra de Los Ángeles fue la baja del venezolano Miguel Rojas, quien abandonó el encuentro por un fuerte dolor lumbar. Su timonel adelantó que es casi un hecho que no iniciará el duelo de este miércoles, donde buscarán liquidar la serie.

NOW FREDDIE FREEMAN GOES YARD MAKING IT 3-0 DODGERS ?



(via @MLB)pic.twitter.com/vRTvLwHgo5 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) October 6, 2026

Para este compromiso, Roberts se apuntó un triunfo estratégico al mover a Shohei Ohtani al quinto puesto del orden al bate. Además, con este resultado, el manager sumó 71 victorias en los playoffs, alcanzando la histórica marca del legendario Tony La Russa en las Grandes Ligas.

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