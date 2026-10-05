Braves ganan el Juego 2 y la serie contra los Dodgers viaja empatada a Atlanta

Los Atlanta Braves derrotaron 3-2 a Los Angeles Dodgers este domingo y empataron 1-1 la Serie Divisional de la Liga Nacional, después de un partido marcado por el trabajo de los relevistas y por las oportunidades desperdiciadas por el equipo local. La serie ahora se trasladará a Atlanta, donde ambos conjuntos tendrán a sus principales abridores para el Juego 3.

Michael Harris II fue determinante para los Braves. El jardinero terminó a un jonrón de completar el ciclo, después de conectar sencillo en el tercer inning, triple en el quinto y doble en el séptimo, además de anotar la carrera que puso nuevamente en ventaja a Atlanta.

“Michael tuvo un gran partido. En la postemporada nunca sabes lo que va a pasar. No hay un plan ni un manual. Siempre parece haber héroes inesperados en la postemporada”, dijo el manager Walt Weiss.

La primera carrera del encuentro también favoreció a Atlanta. Ronald Acuña Jr. abrió la entrada con un sencillo y luego se robó la segunda base. Después de una base por bolas a Jurickson Profar, Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos strikes con dos outs. Mookie Betts alcanzó a detener la pelota con una estirada, pero su lanzamiento llegó tarde a primera y Acuña cruzó el plato.

Los Dodgers encontraron el empate en el cuarto episodio. Freddie Freeman conectó un jonrón solitario con dos strikes frente a Grant Holmes para poner el marcador 1-1 en su primer partido de postemporada contra su antiguo equipo.

Atlanta aprovechó los errores y resistió el intento de remontada

El momento decisivo llegó en el quinto inning. Harris conectó un elevado hacia el jardín izquierdo que Teoscar Hernández no pudo controlar y que terminó convirtiéndose en un triple después de que la pelota también se desviara en la pared. Con dos outs, Kris Bubic lanzó un wild pitch que permitió a Harris anotar la carrera del 2-1.

Atlanta consiguió una carrera de seguridad en el séptimo. Harris volvió a aparecer, esta vez con un doble productor ante Edgardo Henriquez que llevó al plato la tercera anotación de los Braves con dos outs.

Los Dodgers reaccionaron en el noveno inning. Max Muncy conectó un jonrón con dos strikes y dos outs frente a Didier Fuentes para acercar a Los Angeles a una carrera, pero Raisel Iglesias entró para cerrar el partido. El relevista consiguió el segundo salvamento de los Braves en la serie después de que Josue De Paula, utilizado como bateador emergente, elevara la pelota y fuera puesto out por el antesalista.

“Conseguir el empate en este lugar contra estos muchachos, sí, es increíble”, expresó Weiss.

La ofensiva de Los Angeles tuvo problemas para convertir sus oportunidades. Los Dodgers dejaron siete corredores en base durante las primeras cinco entradas y terminaron de 0-8 con corredores en posición de anotar.

Shohei Ohtani volvió a tener una noche discreta. El cuatro veces MVP se fue de 4-1 con dos ponches y tampoco consiguió ser un factor ofensivo en el segundo encuentro de la serie.

“Si miras los turnos al bate, hay muchos swings a lanzamientos fuera de la zona. Es difícil conectar bien y hacer buenos swings a las pelotas que están fuera de la zona”, explicó Dave Roberts.

Blake Snell tampoco pudo darle profundidad al cuerpo de lanzadores de Los Angeles. El zurdo permitió una carrera y tres hits, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a cinco bateadores en 3⅔ entradas, después de realizar 90 lanzamientos, de los cuales solo 47 fueron strikes.

Atlanta había decidido comenzar el encuentro con Ray Kerr y reservar a Chris Sale para el Juego 3, una estrategia que terminó funcionando gracias a la actuación de su bullpen. Los Braves utilizaron seis relevistas, mientras que los Dodgers necesitaron la misma cantidad después de la salida anticipada de Snell.

El octavo episodio también ofreció una oportunidad para Atlanta. Roki Sasaki llenó las bases después de conceder una base por bolas, golpear a un bateador y otorgar una base intencional, pero Acuña conectó para una doble matanza que terminó con la amenaza.

Ahora la serie se dirige a Truist Park. Después del día de viaje, Chris Sale será el abridor de Atlanta este martes, mientras que Yoshinobu Yamamoto subirá al montículo por los Dodgers.

El Juego 3 enfrentará así a dos lanzadores que llegan como piezas principales de sus respectivas rotaciones, con la Serie Divisional igualada después de los dos primeros partidos disputados en Los Angeles.

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