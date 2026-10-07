EE.UU. ha perdido 81 aeronaves militares y decenas de drones en la guerra librada en Irán

Un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) cuyos destinarios son los miembros del Congreso, señala que las Fuerzas Armadas estadounidenses han perdido al menos 81 aeronaves militares y decenas de drones en la guerra entablada en contra de Irán a lo largo de siete meses.

En el texto destacan una docena de bombarderos tipo caza F-15E Strike Eagle dañados, además de un avión de ataque a tierra A-10 Thunderbolt II destruido por la República Islámica y otro de combate F-35A Lightning II también con daños irreparables.

A la lista de afectaciones se agregan las pérdidas de plataformas no tripuladas, con 45 drones MQ-9 Reaper encabezando el listado, tres drones MQ-1 Predator y un avión de largo alcance MQ-4C Triton.

Es de llamar la atención que una fuerza bélica en teoría ampliamente superior a un adversario limitado en conocimiento militar y equipo de combate, presente tantos daños.

De hecho, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), encargado de evaluar el desempeño las tropas asignadas a Oriente Medio, se mantiene sin emitir ningún tipo de señalamiento relacionado con el informe que pone en tela de juicio el poderío de la nación más avanzada de América en términos militares.

A U.S. Marine Corps F-35B Lightning II takes off from the flight deck of USS Boxer (LHD 4) as the ship sails in the Middle East. pic.twitter.com/8Pvj67jDcb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 7, 2026

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), hasta mediados del mes pasado, el Departamento de Defensa (DOD) llevaba gastados $43,600 millones de dólares en su enfrentamiento con Irán.

De hecho, calcula que el costo mensual de esta guerra transcurre a un ritmo alcanzado de $2,000 millones de dólares.

Una de las grandes preocupaciones de la cúpula militar estadounidense es que los bombardeos efectuados en territorio iraní dejaron seriamente mermadas sus reservas de misiles balísticos y reponerlas, además de muchos meses, requieren de por lo menos $21,700 millones de dólares.

Manejar tanto desembolso de dinero en una guerra resulta completamente contradictorio al compromiso asumido por Trump de gastar menos y de no inmiscuir a Estados Unidos en guerras sin importar que la justificación sea presuntamente frenar el avance de un proyecto de enriquecimiento de uranio para desarrollar una bomba nuclear.

La CBO estima que, en caso de no resolverse el conflicto con Irán durante los meses que le restan al año, la inflación tenderá a incrementarse en los primeros días de 2027.

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