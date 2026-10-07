Gaby Espino responde a quienes la acusan de ganar dinero a costa de otras mujeres

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino volvió a ponerse en el centro de la conversación tras responder a quienes cuestionan su trabajo en la industria del mercadeo online.

Tras incorporarse en 2024 a la compañía Farmasi y consolidar una destacada posición en la organización, la artista ha sido objeto de comentarios en redes sociales que señalan que su prosperidad económica respondería al trabajo o las pérdidas de otras mujeres.

Lejos de eludir la controversia, Espino abordó el tema argumentando que este tipo de prejuicios reflejan la profunda desinformación que persiste en torno a este sector comercial.

Ante las acusaciones de enriquecerse a expensas de sus colaboradoras, Espino fue enfática en su postura: “Yo no gano porque otra mujer pierda”.

La empresaria explicó que su objetivo dentro del network marketing no consiste en alimentar expectativas irreales ni vender atajos hacia la riqueza rápida. “Mi objetivo jamás ha sido que alguien se endeude, compre productos que no necesite o entre creyendo que se va a hacer millonaria de la noche a la mañana”, aseguró.

“Mi éxito no necesita que otra mujer fracase. Al contrario, para mí el verdadero éxito es poder mirar atrás y ver a más mujeres creciendo, generando ingresos y descubriendo de lo que son capaces”, agregó.

Espino también enfatizó la importancia de la responsabilidad individual en el ámbito del emprendimiento, señalando que las ganancias varían de acuerdo al esfuerzo, la constancia y las decisiones de cada persona.

Aunque admitió la existencia de malas prácticas en la industria —las cuales descartó justificar—, aseguró que su equipo opera bajo estrictos principios éticos: “En mi organización no promovemos endeudarse, no publicamos ingresos falsos y no le prometemos riquezas a nadie”.

Para la presentadora, el crecimiento dentro de la industria no debe interpretarse como una rivalidad entre mujeres, sino como un proceso de acompañamiento responsable para quienes deciden emprender con seriedad. Espino concluyó reafirmando que su principal satisfacción radica en ver a más mujeres desarrollarse profesionalmente, generar sus propios ingresos y descubrir su máximo potencial.

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