Hispana es acusada de apuñalar a su esposo y a sus dos hijos pequeños en Texas

Una madre de Texas enfrenta cargos de intento de asesinato capital después de que presuntamente atacara con un cuchillo a su esposo y a sus dos hijos pequeños dentro de su vivienda antes del amanecer.

La policía fue alertada alrededor de las 4:30 a.m. después de que un hombre de 34 años llamara al 911 y dijera que su esposa lo había apuñalado.

Los primeros respondedores acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 1200 de Daylily Drive, donde encontraron al hombre con una herida de arma blanca en la cabeza.

Los agentes también encontraron dentro de la casa a una niña de 3 años y a un niño de 10 meses, ambos con heridas de arma blanca en el pecho.

Holly Flores, de 37 años, fue detenida poco después.

La madre enfrenta dos cargos

Flores, su esposo y los dos niños fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La mujer posteriormente fue dada de alta y trasladada a la cárcel del condado de Denton, donde permanece bajo custodia.

Enfrenta cargos de intento de asesinato capital y agresión agravada con un arma mortal, de acuerdo con las autoridades.

La policía no ha informado públicamente sobre un posible motivo del ataque.

Durante una conferencia de prensa el martes, el jefe de Policía de Northlake, Robert Crawford, describió el hecho como una situación especialmente difícil para los agentes que acudieron a la vivienda.

“Es muy, muy desgarrador cuando tenemos que responder a un evento traumático como este”, afirmó Crawford.

El jefe policial también pidió oraciones por la familia y por los agentes que atendieron la emergencia.

El esposo y los niños permanecen hospitalizados

El esposo de Flores y sus dos hijos continúan hospitalizados, acompañados por familiares, según Crawford.

Aunque todavía no se ha precisado la gravedad de las heridas, el jefe de Policía dijo que los tres sobrevivirían.

“No creo que sean heridas que pongan en peligro la vida. Todavía están en el hospital para observación, pero creo que van a estar bien”, declaró Crawford a los periodistas.

La policía continúa investigando las circunstancias que llevaron al ataque.

Crawford señaló que Flores no ha proporcionado información a los agentes sobre lo sucedido.

Según el jefe policial, la mujer se ha mantenido prácticamente en silencio desde su detención.

“Está más bien en una especie de mirada fija, sin decir realmente mucho”, explicó Crawford.

Sigue leyendo:

–Brutal crimen en Texas: asfixió a su exnovia tras ruptura y ocultó el cadáver dentro de una mesa

–Mujer en Texas atacó brutalmente a su pareja con un martillo y lo dejó morir en una Iglesia

–Delincuente reincidente acusado de asesinar a una anciana durante invasión a su vivienda en Houston