Timbiriche niega haber autorizado serie de ViX sobre su historia

A solo unos días de que la serie “Timbiriche” llegue a las pantallas de ViX, una nueva polémica se ha desatado debido al reciente comunicado emitido por los integrantes de la agrupación. Y es que Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín se deslindaron de la producción y rechazaron haber autorizado el uso de su imagen.

Por medio de diversas plataformas digitales, los miembros de la banda difundieron un escrito que muestra su descontento ante la realización de la serie, pues más allá de hablar sobre la historia de ascenso de Timbiriche, se abordan momentos relacionados con la vida personal de cada uno de ellos.

“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, sentenciaron.

Uno de los que más controversia ha generado es el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, mismo que, según el productor Pablo Cruz, será “la columna vertebral” de la historia. “Detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional“, señala el escrito.

En este sentido, la agrupación recalca que abordar estos temas sin la supervisión de las personalidades que los vivieron puede prestarse a difundir narrativas equivocadas.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, añade el comunicado.

Por esta razón, Timbiriche se deslinda completamente de las declaraciones o narrativas difundidas por medio de la serie que llegará a ViX este mes de octubre.

Por su parte, el director Pablo Cruz explicó que dicha producción se basó en información pública para construir su propia interpretación de los hechos. Y ante la posibilidad de acciones legales en contra del proyecto por abordar la historia de Sasha Sokol, este respondió: “No hay nada legal aquí”.

La serie “Timbiriche” tendrá una presentación especial que será transmitida el jueves 8 de octubre por la señal de Las Estrellas. Sin embargo, será el viernes 9 de octubre cuando ViX estrene los dos primeros episodios desde su plataforma, a las 19:00 horas, hora de la Ciudad de México.

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