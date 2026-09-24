ViX lanza tráiler de “Timbiriche”, su nueva serie con Osvaldo Benavides y Alberto Guerra

ViX ha anunciado que el 9 de octubre del presente año estrenarán la serie “Timbiriche”. Una producción que cuenta con las actuaciones de Osvaldo Benavides y Alberto Guerrera. El proyecto mantendrá episodios nuevos disponibles cada viernes, de manera exclusiva dentro de la plataforma.

Según el comunicado de prensa, “Timbiriche” es una serie inspirada en hechos reales que expondrá el nacimiento de una banda juvenil que llegó para revolucionar al pop en español y se convirtió en un fenómeno de las masas en toda Latinoamérica.

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision indica que la serie “sigue a un grupo de jóvenes que pasa, casi de la noche a la mañana, de los ensayos y las primeras audiciones a conquistar escenarios, portadas y el corazón del público mientras descubre que la fama también tiene un costo”.

Elenco principal y personajes:

Macarena García como Sasha Sokol

como Sasha Sokol Osvaldo Benavides como Luis de Llano (productor)

como Luis de Llano (productor) Sebastián Poza como Benny Ibarra

como Benny Ibarra Iker Solano como Diego Schoening

como Diego Schoening Luis de la Rosa como Erik Rubín

como Erik Rubín Jesusa Ochoa como Alix Bauer

como Alix Bauer Michelle Pellicer como Paulina Rubio

como Paulina Rubio Sol Wainer como Mariana Garza

como Mariana Garza Edu Maruri como Eduardo Capetillo

como Eduardo Capetillo Andrea Chaparro como Edith Márquez

como Edith Márquez Clara Dalmao como Thalía

como Thalía Alberto Guerra como un ejecutivo de Televisa (personaje de ficción).

“Timbiriche” es una producción de “EL ESTUDIO”, con Pablo Cruz y Enrique Lavigne como productores y Beto Hinojosa en la dirección, quienes encabezan el equipo creativo responsable de llevar a la pantalla la historia inspirada en una de las agrupaciones más emblemáticas del pop en español.

La Opinión, próximamente, tendrá acceso al elenco y podremos contarte un poco sobre sobre el trabajo detras de esta producción en nuestro programa “Chatting con protagonistas”.

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