Acusan a hombre de Missouri de asesinar a su esposa y obligar a sus hijos a participar en el crimen

Un hombre de Missouri que anteriormente trabajó como oficial de libertad condicional y posteriormente en un centro penitenciario estatal fue acusado de matar a su esposa y someter durante años a sus hijos a presuntos abusos.

Jonathan G. Houston, de 44 años, fue arrestado después de que uno de sus hijos llamara al 911 desde un hotel y susurrara a los operadores que su padre había “capturado” a ella y a sus seis hermanos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por KOMU, el menor también denunció que Houston había sometido a los niños a abusos físicos durante años.

Los agentes acudieron el domingo al Baymont Inn & Suites en Kingdom City, donde localizaron a los siete hijos.

Fue entonces cuando las autoridades conocieron detalles sobre la muerte de la madre de los menores, Aunika C. Houston, de 37 años, quien habría sido asesinada unos 10 meses antes.

Los menores habrían presenciado el ataque contra su madre

Uno de los hijos declaró a los agentes que su padre había estrangulado a Aunika aproximadamente 10 meses antes.

Otra de las víctimas también dijo haber presenciado el estrangulamiento y aseguró que Houston le había dicho que tenía previsto matar a su esposa.

Según los documentos judiciales, durante el ataque Houston habría sujetado a Aunika por el cuello mientras obligaba a uno de sus hijos a verter agua caliente sobre las piernas de la mujer.

Otro de los menores habría recibido la orden de cubrirle la boca para impedir que sus gritos fueran escuchados.

Los documentos señalan además que Houston encerró a sus tres hijos menores en un baño y ordenó a los demás que pusieran música a un volumen elevado para evitar que se escucharan los gritos de su madre.

Las autoridades no han señalado que los menores hayan sido acusados de participar voluntariamente en los hechos. Según los documentos, algunos habrían actuado bajo las instrucciones de su padre.

El cuerpo habría permanecido oculto durante meses

Después del presunto asesinato, Houston habría colocado el cuerpo de su esposa dentro de una bolsa de basura y lo habría arrojado a un contenedor ubicado en la propiedad del hotel, según los documentos judiciales.

Aunika Houston nunca fue reportada como desaparecida, de acuerdo con las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Callaway indicó que la mujer era originaria de California y que se cree que había vivido en la zona central de Missouri durante varios años.

“Sus familiares más cercanos han sido notificados”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo.

El acusado habría admitido el asesinato

De acuerdo con los documentos judiciales, Houston habría reconocido ante los investigadores que mató a su esposa y que había planeado el asesinato con anticipación.

El jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Callaway, Curtis Hall, señaló que las autoridades consideran que no existe una amenaza para la comunidad.

“Esto parece ser un acto de violencia doméstica”, dijo Hall a KOMU, al describir el caso como una situación “muy desafortunada para todos los involucrados”.

El funcionario también pidió cautela respecto a la información que podía hacerse pública debido a que los investigadores estaban reconstruyendo un crimen que, según las autoridades, había ocurrido aproximadamente 10 meses antes.

“Tenemos que ser conscientes de lo que podemos revelar y de lo que debemos revelar”, afirmó Hall.

Houston fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro en primer grado. Permanece detenido sin derecho a fianza, según la información proporcionada.

Los siete hijos fueron puestos bajo custodia de protección después de que las autoridades conocieran las denuncias.

Además, Houston es investigado por un presunto delito de agresión sexual y otros casos de agresión que involucrarían a otras víctimas, informaron los agentes.

Las acusaciones contra Houston deberán resolverse en el proceso judicial correspondiente y no constituyen una declaración de culpabilidad.

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