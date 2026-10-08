Carlos Ponce recuerda cómo Dayanara Torres lo rechazó

Carlos Ponce visitó “El Show de Enrique Santos”, quien comparte créditos con Dayanara Torres. Estando en el programa, vino el momento de las confesiones y el exparticipante de “Top Chef VIP 5” no dudó en recordar cómo alguna vez intentó conquistar a Dayanara Torres.

Enrique comentó que su amistad con Carlos Ponce le permite escribirle textos o hablarle por teléfono y siempre encontrar una respuesta por parte de su amigo. Sin embargo, hasta hace unos días logró hacerlo madrugar para acompañarlo en el programa, pero admite que todo está relacionado con la presencia de Dayanara Torres.

Ponce admitió en ese momento ser superfán de la boricua. Dayanara, entre sonrisas, acotó que esto se debía a que ambos son de Puerto Rico. Carlos Ponce aprovechó para recordar que después de su primer divorcio él intentó conquistar a la reina de belleza y que esta literalmente le volteó la cara.

Dayanara, entre risas, admitió que esto aparentemente sucedió en México. El reconocido actor y cantante dijo que ella buscaba colágeno y él también, razón por la cual tal vez ella nunca le dio una oportunidad. En la actualidad, la exesposa de Marc Anthony tiene 51 años, mientras que Ponce, 54.

Sigue leyendo más de Dayanara Torres aquí:

Dayanara Torres confiesa que aún conserva las fotos de su boda con Marc Anthony

Así fue el regreso de Dayanara Torres a El Gordo y la Flaca, ¿y La Mesa Caliente?

Dayanara Torres analiza la entrevista de Fátima Bosch con “Pica y se Extiende” y ¿la reprueba?