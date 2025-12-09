Así fue el regreso de Dayanara Torres a El Gordo y la Flaca, ¿y La Mesa Caliente?

Dayanara Torres está de regreso en “El Gordo y la Flaca”, programa de Univision con el que la boricua colabora desde hace varios años.

Su presencia en el show normalmente obedece a las vacaciones de Raúl de Molina o de Lili Estefan. Sin embargo, desde hace algunos meses Torres se ha mantenido alejada de Univision porque también ha estado colaborando con “La Mesa Caliente”, como conductora invitada en el programa de Telemundo.

Es importante señalar que a Dayanara le favorece prácticamente ser un agente libre porque esto le permite estar vigente en ambas cadenas sin problema. Por otra parte, también es cierto que verla en “La Mesa Caliente” generó altas expectativas en los televidentes del programa, porque luego del despido de Myrka Dellanos, son muchos los que esperan que Telemundo avance y se decida por Dayanara en el programa.

¿Existen posibilidades de que Dayanara se una definitivamente a Telemundo? Es tan probable como que reciba una oferta que le sea imposible de rechazar. Sin embargo, hay que reconocer el valor de tener la posibilidad de trabajar en ambas televisoras y poder diversificar el público que la ve y la sigue sin necesidad de amarrarse de manera contractual con ninguna de las dos cadenas.

Esta semana está de regreso en El Gordo y la Flaca y abordó varios temas de interés. Desde el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala, como el escándalo que sigue azotando tanto la imagen del Miss Universo como la de Fátima Bosch, la actual reina y ganadora del certamen.

