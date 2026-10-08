Huracán Isaias se intensifica rápidamente y amenaza la costa del Golfo con fuertes lluvias

El huracán Isaías se intensificó rápidamente este jueves mientras avanzaba hacia la costa del Golfo de México, donde los meteorólogos advirtieron sobre condiciones potencialmente mortales y la posibilidad de que la tormenta alcance una intensidad cercana a la categoría 3 antes de tocar tierra.

Isaías registraba vientos máximos sostenidos de 80 mph durante la mañana del jueves, suficientes para mantenerlo como un huracán de categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta se encontraba aproximadamente a 380 millas al suroeste de la desembocadura del río Mississippi y avanzaba hacia el este-noreste a unas 10 mph.

Los pronósticos anticipan lluvias de hasta 10 pulgadas y fuertes vientos desde Louisiana hasta Florida, mientras algunas comunidades costeras comenzaron a ordenar o recomendar evacuaciones.

Isaías podría acercarse a categoría 3

Los meteorólogos advirtieron que Isaías podría continuar fortaleciéndose mientras avanza sobre las cálidas aguas del Golfo de México.

La tormenta podría alcanzar vientos de hasta 110 mph, una intensidad cercana a la categoría 3, antes de comenzar a debilitarse considerablemente mientras se aproxima a tierra.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió el jueves sobre condiciones “peligrosas y potencialmente mortales” en sectores de la costa norte del Golfo a partir del viernes y durante el fin de semana.

“Se espera que Isaias siga siendo un huracán peligroso hasta tocar tierra, y se esperan ráfagas de viento tierra adentro después de tocar tierra”, señaló el organismo.

Aunque se prevé que la tormenta pierda fuerza antes de llegar a la costa, los meteorólogos mantienen la alerta por sus efectos potencialmente destructivos.

Algunas ciudades ya ordenaron evacuaciones

Las autoridades de varias comunidades de la costa del Golfo comenzaron a prepararse para la llegada de Isaias.

En el noroeste de Florida, ciudades como Fort Walton Beach, Destin y Niceville fueron colocadas bajo órdenes de evacuación voluntaria.

También se emitieron medidas similares en sectores del sur de Alabama.

Las autoridades advierten que los principales riesgos incluyen fuertes vientos y lluvias capaces de provocar inundaciones.

El avance de Isaías también podría generar condiciones peligrosas en otras zonas de la costa del Golfo a partir del viernes.

Isaías marca un récord en la temporada atlántica

De acuerdo con los meteorólogos citados en el reporte, Isaías es el primer huracán de una temporada de tormentas del Atlántico que se forma tan tarde en el año.

El fenómeno llega después de una rápida intensificación sobre el Golfo de México y mientras los estados costeros se preparan para posibles impactos importantes.

Los pronósticos podrían cambiar a medida que el sistema avance, por lo que las autoridades instan a los residentes de las zonas amenazadas a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

La llegada de Isaias está prevista para finales del viernes, aunque su trayectoria e intensidad continuaban siendo vigiladas por los meteorólogos.

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