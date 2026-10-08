Rihanna revela el número de canciones inéditas que tiene guardadas

Más de una década después de su último álbum, Rihanna volvió a encender las esperanzas de sus fans al revelar que mantiene almacenadas nada menos que 170 canciones inéditas.

La cantante de 38 años hizo el anuncio durante una transmisión en vivo de TikTok para Fenty Beauty, donde usó una peculiar comparación para ilustrar la cantidad de material que guarda.

“Si hay 10 productos en una caja fuerte, entonces tengo al menos 17 cajas fuertes”, afirmó la artista, lo que daría un total de 170 temas esperando ver la luz.

La revelación llega apenas unas semanas después de que su pareja, A$AP Rocky, confirmara en una entrevista con Jason Lee en agosto que la estrella estaba trabajando activamente en nueva música.

“Ella está en el estudio ahora mismo”, declaró Rocky, añadiendo: “O sea, hermano, está trabajando. Está cocinando, nada de tonterías”. El rapero incluso bromeó sobre las consecuencias de su indiscreción: “Me voy a meter en problemas por esto”.

Una espera de más de diez años

“ANTI”, el último álbum de estudio de la ganadora del Grammy, se lanzó en enero de 2016. Desde entonces, la fanaticada de Rihanna espera con ansias un sucesor, a pesar de que la artista lanzó en 2025 el sencillo “Friend of Mine” para la película “Los Pitufos”.

A lo largo de los años, la intérprete de “Umbrella” ha alimentado la especulación con declaraciones contradictorias y pistas esquivas:

Por ejemplo, en el 2018 mencionó un álbum inspirado en el reggae, bautizado por los fans como “R9”, y le dijo a Vogue: “El reggae siempre me ha parecido lo correcto. Lo llevo en la sangre”. También reconoció el descontento de sus seguidores: “Sé que tengo algunos fans muy descontentos que no entienden los entresijos de cómo funciona todo esto”.

Ese mismo año, escribió en sus redes sociales: “Actualización: yo escuchando R9 a solas y negándome a publicarlo”.

En su declaración más reciente, la intérprete de “Love the Way You Lie” adelantó a Harper’s Bazaar que su nueva música no sería “nada de lo que nadie espera”, y aclaró que tampoco sería “comercial ni apta para la radio”.

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