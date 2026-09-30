Mujer acusada de disparar a casa de Rihanna está mentalmente apta para su juicio

La justicia de Los Ángeles determinó que Ivanna Lisette Ortiz, la mujer acusada de disparar con un rifle semiautomático contra la residencia de la cantante Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, se encuentra mentalmente capacitada para enfrentar un juicio penal.

La decisión fue anunciada por la magistrada Maria Cavalluzzi, lo que reactiva formalmente el proceso judicial que permanecía suspendido mientras se realizaban los peritajes psiquiátricos correspondientes.

Ortiz, de 36 años, se declaró no culpable del ataque ocurrido el pasado 8 de marzo en el exclusivo vecindario de Beverly Crest, Los Ángeles. Tras el dictamen judicial, los cargos penales siguen su curso ordinario. De ser hallada culpable de la totalidad de las acusaciones, la procesada podría enfrentar una pena de cadena perpetua. Actualmente, se mantiene bajo custodia con una fianza fijada en $1.8 millones

Según la reconstrucción del caso presentada por la fiscalía, Ortiz condujo un vehículo Tesla hasta las inmediaciones de la propiedad de los artistas y efectuó al menos 20 disparos con un rifle de asalto tipo AR-15. Las ráfagas impactaron contra la estructura de la vivienda y una residencia adyacente.

En el momento del tiroteo, Rihanna y A$AP Rocky se encontraban en el interior de un remolque estacionado en la entrada de la casa. Documentos judiciales revelaron que la pareja tuvo que tirarse al suelo para resguardarse tras escuchar los impactos en la estructura y ver el parabrisas perforado.

A pesar de la gravedad del ataque, no se registraron heridos. Dentro de la propiedad se hallaban también los tres hijos menores de la pareja —de 3 años, 2 años y 5 meses— junto a su niñera, la madre de la cantante y personal doméstico, mientras que en la casa vecina había dos personas. Los peritos forenses hallaron impactos de bala en el portón peatonal, una cerca de madera y la pared exterior de la habitación de los niños.

Al momento de su detención, el mismo día de los hechos, la policía encontró un rifle, municiones y una peluca rubia dentro del vehículo. Ortiz, una fonoaudióloga sin antecedentes penales oriunda de Orlando, Florida, no ha revelado los motivos del ataque. Sin embargo, las autoridades detectaron mensajes dirigidos a Rihanna en sus redes sociales, donde le exigía que le hablara directamente.

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