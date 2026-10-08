ViX tendrá dos nuevos microdramas producidos en Estados Unidos por JK Media Group.

La plataforma de streaming ViX continúa apostando por el formato de microdramas y sus dos nuevas producciones correrán a cargo de JK Media Group, productora detrás de proyectos como “Ninel Conde: Sin Filtro”, “Chiquis: Sin Filtro” y “La Trevi: Sin Filtro”.

De acuerdo con un comunicado, la unión del estudio y TelevisaUnivision arrancó con la realización de dos microdramas en Los Ángeles, California. Cada serie consta de 60 episodios de un minuto y medio de duración, disponibles próximamente en la plataforma ViX.

Se trata de “Encerrada con el enemigo” e “Infidelidad amenazada”, cuya producción ejecutiva corre a cargo de Sebastián Jiménez, de JK Media Group, así como de Flavio Morales, quien recientemente participó como productor ejecutivo de la serie “Como agua para chocolate” de HBO Max.

El guion de ambas historias nació de la pluma de Sergio Jablon, personalidad que colaboró en la producción “Súbete a Mi Moto”.

“Estamos muy emocionados de debutar en el espacio del microdrama y de lanzar las primeras series verticales producidas en Estados Unidos para ViXMicro”, declaró el productor Sebastián Jiménez. “Hemos reunido un gran equipo, frente y detrás de cámaras, para estas dos series y estamos ansiosos de compartirlas con el público de ViX”, agregó.

¿De qué tratan los nuevos microdramas de ViX y JK Media Group?

En “Encerrada con el enemigo”, TelevisaUnivision apuesta por un thriller romántico que se desarrolla en un solo escenario. Según la sinopsis inicial compartida por ViXMicro, la historia sigue a “Clara Méndez”, una mujer que creyó haber dejado atrás su relación tóxica y violenta con “Hugo” el día que lo denunció y lo vio entrar en prisión.

“Pero ‘Hugo’ ha escapado y ha regresado en busca de venganza, atrapándola en el estacionamiento subterráneo donde ella sale del trabajo cada noche. Con el auto averiado, sin señal telefónica y el guardia de seguridad muerto a su lado, la huida parece imposible… hasta que aparece ‘Leo’. Misterioso y vestido de negro como ‘Hugo’, podría ser su salvación o una nueva amenaza. A medida que el peligro aumenta, surge una conexión inesperada”, destaca el resumen.

Por su parte, “Infidelidad amenazada” pone sobre la mesa una comedia romántica en la que la infidelidad sirve como puerta de entrada a un thriller de enredos, engaños y deseos.

“Daniela”, personaje principal de esta historia, llega a casa y llama a su esposo, “Mario”, sin recibir respuesta. Él está en la terraza del edificio con “Valentina”, la vecina yogui que siempre sonríe un poco de más. Lo que “Daniela” aún no sabe es lo que el público ya ha visto desde el primer minuto: la infidelidad que desencadena una cadena de engaños sin retorno.

“Cuando un descuido deja a Mario al descubierto, aparece Carlos, el nuevo vecino, atractivo y con un pasado marcado por sus propias heridas. Entre él y Daniela surge una conexión inesperada, en medio de un entorno de sospechas y secretos”, indica la sinopsis de la historia.

En cuanto al elenco, Fernanda Romero (“The Eye”, “Burning Plain”) protagoniza ambas series. Por otro lado, Suanny Serpas (Eye for an Eye) y el comediante Concrete forman parte del reparto de “Infidelidad amenazada”, mientras que “Encerrada con el enemigo” cuenta con la participación especial de Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos”.

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