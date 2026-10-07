Los Premios Emmy dejan la televisión abierta y se mudan a Prime Video a partir de 2027

Los Premios Emmy han tomado la decisión de migrar su transmisión al streaming en un acuerdo histórico con la plataforma Prime Video a partir del 2027.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Academia de la Televisión, Prime Video será la sede exclusiva de los premios, acabando así con la transmisión compartida en señal abierta a través de los canales ABC, CBS, FOX y NBC.

El escrito afirma que de esta manera se garantiza llegar a más público a nivel mundial: “Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo”, describe el texto.

Pese a que la ceremonia de los Premios Emmy trasladará su transmisión a la plataforma privada Prime Video, la Academia aseguró que esta no contará con un costo extra al plan mensual o anual de los usuarios ya suscritos.

De esta manera, los Emmy se suman a una tendencia de migración digital que premiaciones como los Oscar y Actor Awards anunciaron en meses anteriores.

Y es que no podemos olvidar que, a partir de 2029, los Premios Óscar se transmitirán desde la plataforma YouTube, mientras que los Actor Awards, antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), se distribuyen mediante Netflix desde el 2024.

“La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir”, recalcó Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión.

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