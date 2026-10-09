Al menos 10 muertos y 16 heridos tras una riña en una prisión de Sinaloa

Una riña al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 16 internos lesionados, de acuerdo con información de las autoridades estatales.

Entre las víctimas mortales se encuentran nueve reos y un niño de dos años que se encontraba en el centro penitenciario durante una visita familiar, según los reportes difundidos por medios locales.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, descartó que un grupo armado externo hubiera irrumpido en las instalaciones y señaló que, de acuerdo con los primeros informes de la dirección del penal, los hechos correspondieron a un enfrentamiento entre internos.

Según la información publicada por el diario El Universal, los primeros disparos se reportaron en el módulo cuatro y posteriormente se extendieron al módulo cinco. El personal de custodia activó la alerta de emergencia, lo que provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

Téllez López sostuvo que no hubo ingreso de un grupo armado desde el exterior y explicó que las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y cómo llegaron las armas de fuego al interior del centro penitenciario.

El funcionario informó que se localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros presuntamente utilizadas durante la agresión. No obstante, hasta el momento, no se había establecido cómo fueron introducidas al penal ni quiénes serían los responsables de su ingreso.

Despliegan operativo y suspenden visitas

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal acudieron al centro penitenciario para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Las autoridades informaron que la situación quedó bajo control y que los 16 internos lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. No se detalló públicamente la gravedad de sus heridas.

Como medida preventiva, la dirección del penal suspendió las visitas familiares hasta nuevo aviso, con el objetivo de proteger a las personas privadas de la libertad, al personal penitenciario y a sus familiares.

Asimismo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que iniciara las investigaciones correspondientes y determinara las responsabilidades por los hechos.

El caso vuelve a colocar bajo atención las condiciones de seguridad dentro de los centros de reclusión de Sinaloa, en un contexto de persistente violencia en la entidad.

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