Alfredo Adame declarado culpable de discriminación: Gustavo Adolfo Infante prepara nuevas demandas

El pleito legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante entra ahora en una nueva fase. Tras conocerse el fallo en el que un juez determinó la responsabilidad del actor por discriminación, el periodista adelantó que emprenderá dos acciones adicionales por daño moral, al tiempo que se aguarda la audiencia en la que se definirá la sanción que deberá enfrentar Adame.

Ambos comparecieron el jueves 8 de octubre ante la autoridad judicial dentro del proceso derivado de los comentarios que Adame hizo sobre la madre del conductor de “De Primera Mano”.

En declaraciones difundidas por el programa “La Taquilla”, Infante confirmó que el juez resolvió en el fallo contra el actor, aunque dejó claro que la pena aún no está determinada. La audiencia de individualización de sanciones quedó fijada para el próximo 15 de octubre.

Sobre la disputa

Según lo señalado por el periodista, Adame podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión, sin descartarse la posibilidad de que reciba beneficios jurídicos que le permitan no ir a la cárcel. La resolución también le dejaría antecedentes penales, cuyo efecto final dependerá de su situación procesal y de los recursos que se interpongan.

La disputa entre ambos se remonta a 2020, cuando surgieron desacuerdos vinculados con una entrevista a Diana Golden, expareja del actor. Desde entonces, el enfrentamiento ha transitado por acusaciones públicas, denuncias y medidas judiciales. En junio de 2024, Adame pasó seis horas detenido tras incumplir restricciones relacionadas con las agresiones verbales contra la madre del periodista.

¿Nuevas demandas?

El fallo por discriminación no parece ser el capítulo final. Infante confirmó que impulsará dos juicios por daño moral: uno derivado de los comentarios contra su madre y otro por las expresiones dirigidas a él personalmente.

Además, anunció que buscará una orden de restricción para impedir que Adame siga mencionándolo públicamente. Estas acciones son independientes de la audiencia del 15 de octubre.

Por su parte, Adame rechazó la resolución judicial. En una entrevista con Ernesto Buitrón, se manifestó sorprendido por la decisión del juez y aseguró haber aportado pruebas de que nunca identificó directamente a la persona afectada: “No me culpan por mentiroso, me culpan por discriminador”, dijo.

Del mismo modo, descartó retractarse de sus declaraciones y confirmó que interpondrá una apelación, mientras considera que una eventual pena de prisión podría sustituirse por una multa o trabajo comunitario.

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