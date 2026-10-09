Argentina, la selección que más ‘hate’ levantó en redes sociales durante el Mundial 2026

Las acusaciones de corrupción, los señalamientos contra el arbitraje y los ataques xenófobos convirtieron a Argentina en la selección nacional que recibió más mensajes de odio en redes sociales durante el Mundial 2026, según un informe de la FIFA. El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) analizó más de 17.1 millones de publicaciones y comentarios difundidos entre el 9 de junio y el 20 de julio en X, Instagram, Facebook y TikTok.

El conjunto argentino encabezó el registro de agresiones dirigidas contra selecciones, por delante de Inglaterra, España, Brasil y Noruega. Entre los mensajes ofensivos se repitieron las acusaciones de que los árbitros, el VAR y la FIFA favorecían a la Albiceleste.

Sin embargo, el resultado fue diferente al evaluar los ataques individuales contra futbolistas. Argentina ocupó el cuarto lugar en esa clasificación, detrás de Francia, Inglaterra y Portugal.

El informe también registró que el español fue el idioma cuya participación más creció durante el torneo, con un aumento de cinco puntos porcentuales frente a ediciones anteriores. El sistema de monitoreo detectó comentarios en más de 120 idiomas.

Racismo, amenazas y ataques contra los árbitros

El racismo representó el 12% de todas las agresiones detectadas durante la competición. Cuando se excluyeron los insultos generales, sin un componente discriminatorio específico, su proporción aumentó al 20%. Las amenazas de violencia representaron el 14% del contenido clasificado y la xenofobia, el 12%.

Francia encabezó la lista de selecciones con más ataques por jugador, con más de 18,000 episodios. El racismo y los insultos generales representaron, cada uno, el 33% de las agresiones registradas contra sus futbolistas. Inglaterra también concentró ataques racistas y xenófobos, especialmente contra jugadores de ascendencia afrodescendiente.

El documento identificó a un futbolista, cuya identidad no fue revelada, como el principal blanco individual de agresiones en el Mundial. Recibió más de 10,000 episodios verificados, el 40% de ellos de carácter racista. También fue el jugador más atacado mediante mensajes homófobos, sexistas y tránsfobos. El volumen de agresiones aumentó después de que se viralizaran declaraciones racistas de una figura pública contra él.

La distribución geográfica de los mensajes mostró otros datos relevantes. Solo fue posible determinar la ubicación del 26,2% de las agresiones detectadas, y Argentina encabezó los países identificados como origen de los casos de racismo. El Reino Unido concentró el 11,8% de los abusos con localización verificada, casi 7.500 episodios, seguido por Estados Unidos, con el 11,7% y más de 7.350 casos. México registró el tercer mayor volumen. Europa acumuló más de 18.700 agresiones y Sudamérica, casi 17.700.

Los árbitros también estuvieron entre los principales objetivos de las amenazas más graves. Aunque representaron apenas el 10% de las personas monitoreadas, recibieron el 71% de los casos clasificados en los niveles más severos al incluir los intentos de doxxing, una práctica que consiste en divulgar datos personales para facilitar el acoso. Más de 100 intentos contra integrantes del cuerpo arbitral desencadenaron más de 13.000 mensajes y llamadas amenazantes. El 45% de los ataques dirigidos a los jueces incluyó acusaciones de corrupción o amaño de partidos.

“Nuestro objetivo es garantizar que los integrantes del cuerpo arbitral puedan concentrarse plenamente en lo que sucede sobre el terreno de juego, sin tener que preocuparse por lo que se publica sobre ellos en las redes sociales”, declaró Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA.

Como parte de la respuesta, el SMPS revisó automáticamente 60.7 millones de comentarios en canales oficiales de la FIFA y de las selecciones. Un total de 9.2 millones de interacciones, equivalente al 15%, fueron bloqueadas antes de que pudieran ser vistas, con una estimación de 920 millones de exposiciones evitadas.

Casi la mitad del contenido bloqueado, el 49%, correspondió a fraude, incluidas estafas, intentos de phishing, actividad de bots y enlaces a transmisiones ilegales. Otro 46% fue clasificado como contenido tóxico.

La FIFA también informó que Meta retiró más de 5,000 comentarios y configuró alertas para eliminar correos electrónicos y números telefónicos privados publicados sin consentimiento. Por otra parte, el equipo de inteligencia de fuentes abiertas del SMPS identificó 2,905 cuentas que podían ser objeto de una investigación penal. De ellas, 786 fueron remitidas a las fuerzas de seguridad y 87 recibieron una investigación más profunda, que permitió confirmar 30 identidades y compartirlas con las autoridades correspondientes.

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