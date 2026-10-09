Cristiano Ronaldo quedó a solo 20 de los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de alcanzar una cifra inédita en el fútbol: los 1,000 goles oficiales como profesional. El delantero portugués llegó a 980 tantos este viernes, después de abrir el marcador en la victoria del Al Nassr por 3-0 frente al Diriyah en la Liga saudí.

El atacante, de 41 años, necesitó 1,334 partidos oficiales para alcanzar su registro actual. Con solo 20 anotaciones pendientes, mantiene vigente el objetivo que se ha fijado para esta etapa de su carrera.

El gol llegó a los 23 minutos del primer tiempo. Kingsley Coman avanzó por la derecha, se perfiló hacia el centro y remató con la zurda desde el borde del área. El arquero Waleed Abdullah consiguió rechazar el disparo, pero Ronaldo apareció en el lugar indicado para recoger el rebote y definir de primera junto al primer palo.

El portugués ya había celebrado antes, aunque su primer intento de marcar fue invalidado. A los nueve minutos, el árbitro asistente señaló fuera de juego en una acción que terminó con el balón dentro de la portería rival.

La carrera por los mil goles y la distancia con Messi

La victoria también permitió al Al Nassr mantenerse en la lucha por el liderato del campeonato saudí. El equipo de Riad igualó en puntos con el Al Qadsiah, que este viernes venció por 5-0 al Al Kholood. En el conjunto de Ronaldo volvió a ser titular el defensor español Íñigo Martínez, mientras que en el Al Qadsiah juega Nacho Fernández, antiguo compañero del portugués en el Real Madrid.

La anotación tuvo lugar después de la reciente salida de Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, una situación que había generado controversia por sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. El delantero volvió a la actividad con su club y contribuyó al triunfo con el tanto que abrió el encuentro.

En la clasificación histórica de goleadores, Ronaldo conserva la ventaja sobre Lionel Messi. El argentino suma 932 goles oficiales en 1,178 partidos, por lo que la diferencia entre ambos es de 48 tantos. Los dos continúan en activo y sus registros siguen aumentando.

Más atrás aparecen Josef Bican, con 805 goles; Romario, con 772, y Pelé, con 757. Estas cifras completan los cinco primeros puestos de la lista histórica citada en el material.

La marca de los 1,000 goles representa ahora el siguiente gran objetivo estadístico de Ronaldo. Su próximo tanto no solo aumentará su cuenta personal, sino que reducirá la distancia que lo separa de una cifra que ningún jugador ha alcanzado en partidos oficiales, de acuerdo con los datos proporcionados.

Con 980 anotaciones acumuladas, el delantero portugués necesita veinte más para llegar a la meta que persigue mientras continúa su carrera con el Al Nassr.

Sigue leyendo:

· La Rebel amenaza con desatar la violencia contra Cruz Azul en el Olímpico Universitario

· Aseguran que la Copa América se está cocinando de nuevo en Estados Unidos para el 2028

· Henry Martín revela el drama de sus lesiones y adelanta una delantera de miedo con Miguel Borja