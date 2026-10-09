Ejército Mexicano fabricará drones para tareas de vigilancia y seguridad

El Gobierno de México impulsa el desarrollo y la fabricación de drones nacionales para fortalecer las capacidades tecnológicas del país y atender tareas de vigilancia, monitoreo ambiental y seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que la Secretaría de Marina (Semar) ya cuenta con una planta para producir aeronaves no tripuladas, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desarrolla un modelo propio.

Sheinbaum explicó que el proyecto forma parte de una estrategia para dotar a las dependencias gubernamentales de tecnología fabricada en México, con aplicaciones que van desde la observación meteorológica hasta el reconocimiento terrestre y las labores de seguridad.

“Lo que sí tenemos como proyecto estratégico son aviones no tripulados, principalmente para observación”, afirmó la presidenta al referirse a los avances de ambas instituciones.

La mandataria detalló que el desarrollo de estos equipos cuenta con la participación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de distintas instituciones públicas dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

La colaboración busca consolidar capacidades nacionales para diseñar y producir aeronaves no tripuladas que respondan a las necesidades de las dependencias públicas, sin limitar su uso a una sola función.

Entre las aplicaciones contempladas se encuentran la vigilancia del territorio, el seguimiento de fenómenos meteorológicos y el apoyo a tareas relacionadas con la seguridad.

El proyecto Quetzal

El anuncio se suma al desarrollo del prototipo Quetzal, una aeronave no tripulada presentado por autoridades federales a principios de octubre y vinculado con los trabajos tecnológicos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con información difundida durante la presentación del proyecto, el prototipo cuenta con una autonomía de hasta seis horas y un alcance aproximado de 50 kilómetros.

La presidenta recordó que su administración había informado desde mayo sobre el desarrollo de drones nacionales y destacó la colaboración entre dependencias gubernamentales e instituciones de investigación para avanzar en este tipo de tecnología.

Además, señaló que la Secretaría de Economía da seguimiento a otros proyectos relacionados con el desarrollo aeronáutico en el país.

Con estas iniciativas, el Gobierno federal busca ampliar la capacidad nacional para fabricar aeronaves no tripuladas y disponer de herramientas tecnológicas propias para tareas de observación, monitoreo y seguridad.

Sigue leyendo:

– Ejército Mexicano intercepta un dron de un grupo criminal que cruzó desde EE.UU.

– México desplegó 800 militares en la frontera con EE.UUU. para operativo antidrones.