Isaías se vuelve huracán categoría 3 y amenaza con golpear la costa de EE.UU. esta noche

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 y avanza hacia la costa norte del Golfo de México, en Estados Unidos, donde se espera que toque tierra entre la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado. Las autoridades advierten sobre una peligrosa combinación de vientos destructivos, lluvias torrenciales y una marejada ciclónica potencialmente mortal.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 193 kilómetros por hora durante la mañana del viernes. El sistema se desplazaba hacia el norte-noreste, con dirección a la costa estadounidense.

La agencia Associated Press (AP) informó que el ciclón se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor mientras se aproximaba a la región, con especial preocupación por las zonas costeras de Alabama y el noroeste de Florida.

Hurricane #Simon Advisory 9 (9 AM CST, Fri Oct 9): Simon Forecast to Rapidly Intensify and Approach the Coast of Mexico as a Dangerous Major Hurricane This Weekend. Preparations Should Be Rushed to Completion Today. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 9, 2026

¿Dónde tocará tierra el huracán Isaías?

La trayectoria prevista apunta a la costa norte del Golfo, en el área comprendida entre el Panhandle de Florida, la franja noroccidental del estado, y Alabama. Las comunidades costeras de Misisipi también están bajo amenaza por los efectos del sistema.

El pronóstico contempla que la marejada eleve peligrosamente el nivel del agua e inunde sectores cercanos a la costa. Además, las ráfagas de viento podrían extenderse tierra adentro, mientras que las lluvias intensas elevarían el riesgo de inundaciones repentinas.

El NHC pidió acelerar las medidas de protección ante el deterioro de las condiciones meteorológicas. En sus avisos, la agencia ha insistido en que los preparativos deben completarse antes de que los efectos del huracán dificulten los desplazamientos.

Evacuaciones y riesgo de inundaciones en la costa

La emergencia ha obligado a reforzar las medidas de prevención en comunidades expuestas al impacto. En partes de Florida y Alabama se declararon estados de emergencia y se ordenaron evacuaciones en zonas vulnerables.

Las autoridades han pedido a los habitantes mantenerse a salvo antes de que el huracán toque tierra. Foto: AP/Gerald Herbert.

Entre los riesgos también figuran cortes de electricidad, lluvias que podrían acumular hasta 38 centímetros en áreas aisladas y la formación de tornados. La intensidad de los efectos variará según la trayectoria final del ciclón y las condiciones locales.

Los habitantes de las áreas bajo advertencia deben seguir las instrucciones de las autoridades y consultar los boletines oficiales antes de desplazarse.

Rachel también amenaza con lluvias en Estados Unidos

Mientras Isaías se aproxima al Golfo, los remanentes de la tormenta tropical Rachel podrían llevar vientos fuertes y lluvias intensas al suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana.

Se trata de dos sistemas distintos: Isaías amenaza la costa norte del Golfo, mientras Rachel podría afectar el suroeste del país. El Centro Nacional de Huracanes mantiene el seguimiento de ambos fenómenos y actualiza sus pronósticos conforme cambia su evolución.

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