Keegan Allen, actor de “Pretty Little Liars”, es asaltado a punta de pistola en Los Ángeles

El actor Keegan Allen, conocido por su papel de Toby Cavanaugh en la serie “Pretty Little Liars”, fue presuntamente asaltado a punta de pistola la noche del jueves 8 de octubre a las afueras de un supermercado en West Hollywood, Los Ángeles.

El artista, de 37 años, compartió en Instagram un vídeo en el que aparece con el rostro ensangrentado tras el ataque. Según relató el propio actor en el video, el asalto ocurrió en el aparcamiento de Laurel Supply, ubicado en la cuadra 8400 de Santa Monica Boulevard, cuando guardaba artículos en su camioneta.

Dos hombres enmascarados vestidos de negro se acercaron a él: uno le apuntó con una pistola mientras el otro blandía un cuchillo. Los asaltantes le exigieron su reloj y su pulsera, lo amenazaron con matarlo y lo golpearon varias veces en la cabeza con el arma de fuego antes de huir en un vehículo.

“Me acaban de robar el reloj a la salida de Laurel Supply”, dijo Allen en el video, visiblemente sin aliento y con sangre corriéndole desde la cabeza hasta el cuello. “Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron”, siguió.

El actor relató lo sucedido en su Instagram. Cortesía: Instagram.

Confirmación de las autoridades

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó a la revista PEOPLE que respondió a una llamada por robo aproximadamente a las 9:05 p. m., hora local. Según el reporte policial, la víctima fue golpeada en la cara con la pistola, y los sospechosos escaparon tras apoderarse del reloj.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles atendió al actor, quien presentaba un corte en la frente. En respuesta a un comentario en su publicación, Allen indicó que sufrió una conmoción cerebral y se encontraba hospitalizado.

En su publicación, el actor lanzó una dura reflexión sobre la seguridad en la zona: “West Hollywood ya no es seguro. Me asaltaron a punta de pistola y cuchillo dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”.

Las imágenes de seguridad incluidas en el video del actor parecen mostrar el momento del ataque, en el que uno de los hombres aparentemente lo golpea varias veces en la cabeza.

Allen interpretó a Toby Cavanaugh en “Pretty Little Liars” entre 2010 y 2017, y más tarde dio vida a Liam Walker en la serie “Walker” (2021-2024). Su participación más reciente fue en el drama policial de ABC The Rookie, a principios de este año. El actor prometió a sus seguidores más actualizaciones sobre su estado de salud “pronto”.

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