Zendaya enfrenta polémica por presunto desaire a la primera dama de Francia.

El nombre de Zendaya vuelve a encabezar los titulares internacionales, aunque en esta ocasión no es gracias a sus récords en taquilla o looks despampanantes, sino a su interacción con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, durante un evento de la Semana de la Moda en París.

Pero, ¿qué fue lo que originó las críticas a la actriz? Según la opinión de diversos internautas en redes sociales, la protagonista de “Euphoria” no habría tenido modales al dirigirse a la esposa del mandatario Emmanuel Macron.

Y es que un video difundido por Alexandre Maras, redactor en jefe de Paris Match, muestra el momento exacto en el que Brigitte Macron se acerca a a Zendaya para saludarla mientras esta se encontraba en primera fila para el desfile de Louis Vuitton Primavera/Verano 2027 en el Museo del Louvre de la capital francesa.

Pese a que durante su interacción la famosa de 30 años saludó cordialmente a la primera dama y estrechó su mano mientras le decía: “Hola, encantada de conocerla”, decenas de internautas criticaron su “falta de cortesía” al no levantarse de su asiento.

“Zendaya… tienes que levantarte cuando la Primera Dama de Francia intenta saludarte”, escribió un internauta desde su cuenta de X. Alguien más respondió: “Hay que ponerse de pie para saludar a alguien, son modales básicos”.

La crítica a Zendaya se extendió al revelarse que tampoco se puso de pie al saludar Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, empresa que tiene a su cargo marcas de lujo como: Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs y Kenzo, por mencionar algunas.

No obstante, hubo cientos de fanáticos que se dieron a la tarea de salir en defensa de la histrionisa, argumentando que probablemente no se había percatado de la presencia de Brigitte por la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar.

A pesar de a la controversia que se generó en redes sociales, hasta el momento Zendaya y su equipo se han mantenido al margen de emitir comentarios al respecto.

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