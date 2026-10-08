Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia, según un nuevo estudio genealógico

Tras años de comparaciones por su controversial paso en Hollywood, el sitio MyHeritage ha sacado a relucir un estudio que comprobaría que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe cuentan con una conexión familiar real.

Y es que según la plataforma especializada en árboles genealógicos, la protagonista de “The Housemaid” y la estrella de “Niágara” cuentan con un ancestro en común que se remonta al siglo XVII.

Dicho lazo sanguíneo se da a través del padre de Sweeney, Steven Sweeney, y el padre biológico de Monroe, Charles Stanley Gifford. Este converge, específicamente, en un individuo de nombre Ezra Perry, quien vivió en Sandwich, Massachusetts, en la década de 1600.

Según el director de investigación de la plataforma, Roi Mandel, el estudio se realizó con la finalidad de identificar si las comparaciones entre ambas estrellas de Hollywood podría ir más allá que su profesión como actrices.

“La gente siempre ha trazado paralelos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus caminos se alineaban en un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage“, destacó el directivo.

En este sentido, el empresario añadió: “Descubrir su rama compartida fue increíble; es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un vasto árbol genealógico, y cuando profundizamos, descubrimos cuán extraordinariamente interconectados estamos todos”.

Seguir leyendo:

• Sydney Sweeney reaccionó a las críticas por su polémico anuncio de apuestas deportivas

• Sydney Sweeney desata polémica tras aparecer desnuda en nuevo comercial deportivo

• Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun en Australia