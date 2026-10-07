Tras 10 años de matrimonio, Mia Goth solicitó el divorcio de Shia LaBeouf

La actriz británica Mia Goth presentó formalmente la solicitud de divorcio de Shia LaBeouf ante un tribunal de California, poniendo fin definitivo a una convulsa historia de amor de casi una década marcada por idas y vueltas, rupturas temporales y constantes escándalos públicos.

Según los documentos judiciales firmados por la protagonista de “Pearl” y “Frankenstein”, el motivo del trámite responde a “diferencias irreconciliables”. En el escrito legal se establece el 28 de julio de 2025 como la fecha exacta de separación de la pareja, confirmando que ambos lograron mantener el distanciamiento en estricta reserva durante casi un año antes de acudir a las instancias judiciales.

Dentro de las peticiones requeridas a la justicia, Goth solicita la custodia legal y física principal de su hija Isabel, de cuatro años de edad. Del mismo modo, la artista pidió formalmente al tribunal que anule de forma permanente la posibilidad de conceder pensión conyugal a cualquiera de los involucrados.

La relación sentimental entre las dos figuras de Hollywood comenzó en 2012 durante el rodaje de la película “Nymphomaniac: Vol. II”, cinta que significó el debut de la actriz en la pantalla grande. Tras casarse en 2016, la pareja se separó por primera vez en 2018, para posteriormente retomar su relación hacia el año 2020. Tras la ruptura efectiva consumada a mediados del año pasado, LaBeouf decidió mudarse a Nueva Orleans, donde adquirió una residencia valorada en un millón de dólares para estar cerca de su entorno familiar.

El actor de “Transformers” había abordado públicamente este distanciamiento en marzo pasado durante su participación en el programa “Channel 5 With Andrew Callaghan”. En aquella entrevista, confesó que ambos habían sido “profundamente infelices” y admitió sus desaciertos: “Cometí muchos errores antes de que intentáramos tener un bebé. Violé la confianza de una manera muy, muy grave”.

Pese a la ruptura, el actor calificó a Goth como una persona “increíble” y aseguró que mantenían una comunicación armoniosa enfocada en la co-parentalidad.

Esta solicitud de divorcio formal surge tras una prolongada serie de polémicas alrededor de LaBeouf, quien a principios de este año enfrentó un nuevo arresto por agresión en Nueva Orleans, declarándose culpable de cargos menores.

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