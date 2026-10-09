Luis de Llano arremete contra la serie “Timbiriche” por el uso no autorizado de su imagen

El estreno de la serie “Timbiriche” se ha visto eclipsado por la polémica luego de que el productor Luis de Llano se sumó al descontento de los miembros de la agrupación y denunció el uso no autorizado de su identidad e imagen en el proyecto de ViX.

Por medio de un comunicado difundido desde su plataforma de Instagram, el realizador indicó que su equipo legal notificó a las empresas relacionadas con el proyecto que cualquier relato sobre su persona no está autorizado y será responsabilidad de quienes participan en la realización y transmisión de la serie.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental”, señala el escrito firmado por sus abogados.

En este sentido, señaló que debido a las obligaciones derivadas del proceso y al derecho a la privacidad de las partes involucradas, el mensaje publicado desde sus redes sociales será la única declaración oficial que él y su equipo jurídico emitirán al respecto.

Timbiriche se deslinda del contenido que abordará la serie de ViX

Luis de Llano no es el único que ha fijado su postura en contra del lanzamiento de dicho contenido audiovisual, pues hace apenas unos días, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín se deslindaron de la producción.

“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”, destaca el mensaje que compartieron el pasado 6 de octubre.

La agrupación recalcó que abordar estos temas sin la supervisión de las personalidades que los vivieron puede prestarse a difundir narrativas equivocadas.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, añade el comunicado.

Seguir leyendo:

• Detienen a Luis de Llano por incumplimiento de sentencia en caso de Sasha Sokol

• Luis de Llano queda en libertad tras casi 24 horas detenido por el caso Sasha Sokol

• Luis de Llano apelará sentencia en su contra y no se disculpará con Sasha Sokol